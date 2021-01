Toppseriens kampplan er klar – med nytt serieformat

Toppserien sparkes i gang 20. mars med regjerende seriemester Vålerenga mot Avaldsnes. For første gang blir det nye serieformatet tatt i bruk.

Den nye seriestrukturen består av et grunnspill med 18 serierunder og et sluttspill som vil være fra runde 19 til 25. De fire beste lagene danner et sluttspill med dobbel serie, der vinneren blir seriemester.

Her er første runde 20. og 21. mars:

Klepp – Arna-Bjørnar, LSK Kvinner – Lyn, Rosenborg – Stabæk, Sandviken – Kolbotn og Vålerenga – Avaldsnes.

Vålerenga sikret seriegull i fjor i den siste serierunden. Både Avaldsnes og Rosenborg hadde da også en mulighet til å bli mestere.

– Etter tidenes serieavslutning i fjor gleder vi oss vanvittig mye til årets sesong, som blir den første med det nye serieformatet. Spilleplanen byr på underholdende oppgjør hver eneste runde, og med en bred TV-dekning ligger alt til rette for et fantastisk år for Toppserien, sier daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Vikinglotto