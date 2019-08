Toppseriestjernene forlater ligaen. Ekspert tror trenden er godt nytt for landslaget

Flere og flere norske spillere bytter ut spill i Toppserien til fordel for spill i utenlandske klubber.

Den siste tiden har Toppserien opplevd nærmest en spillerflukt. En rekke profiler har forlatt den norske serien til fordel for spille ute i Europa.

Blant de ferskeste tilfellene er VM-stjerneskuddet Karina Sævik, som bytter ut Kolbotn med den franske klubben Paris Saint-Germain.

Fotballekspert Lars Tjærnås har fått med seg toppseriestjernenes eksodus.

- Jeg tenker at den er forventet og på mange måter nødvendig. Norske spillere på damesiden har holdt høyt nivå og hatt dårlig økonimisk hverdag i klubbfotballen. Det gjør de attraktive for klubber i land og ligaer med bedre økonomi. Så det er på mange måter en varslet utvikling, og for flere av de som har dratt betyr det at de får en annen hverdag med trygghet økonomisk og muligheter sportslig, sier Tjærnås til Nettavisen.

- Gunstig for landslaget

Selv om Toppserien opplever en svekkelse med stjernene som forsvinner til utlandet, ser Tjærnås muligheten for at trenden kan ha en positiv effekt for det norske landslaget.

- Jeg tror det er gunstig for landslaget under forutsetning av to ting: De som reiser ut må få spille. Og de må komme til ligaer og klubber som er bedre sportslig enn de reiser fra. Vi så for eksempel under Vålerenga - Manchester United at et stort klubbnavn ikke nødvendigvis betyr ditto kvalitet, sier Tjærnås og fortsetter:

- Det er nøyaktig det samme som på herresiden: Spiller og agent må være opptatt av sporstlig utvikling primært, og økonomien i det etterpå, selv om det selvsagt frister med mest mulig lønn.

GUNSTIG: Fotballekspert Lars Tjernås (venstre) tror spillereksporten kan ha en gunstig effekt for Norges landslag. Her avbildet sammen med Jan Åge Fjørtoft (høyre). Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

I tillegg til nevnte Sævik, er Guro Reiten (fra LSK Kvinner til Chelsea), Ingrid Syrstad Engen (fra LSK Kvinner til Wolfsburg) og Kristine Leine (fra Røa til Reading) blant de store overgangene denne sommeren.

Sjögren: - En positiv tendens



Landslagssjef Martin Sjögren og hans Norge-lag opplevde under sommerens fotball-VM en historisk stor omtale i norske medier.

Selv om Norges VM-eventyr tok slutt allerede i kvartfinalen mot England, har mange fått opp øynene for de norske spillerne.

Få, om noen, har et bedre grunnlag for å vurdere spillereksportens innvirkning på landslagets framtid. Overfor Nettavisen er ikke Sjögren i tvil.

- Ut ifra et internasjonalt perspektiv og med tanke på landslaget, ser vi en positiv tendens, sier Sjögren til Nettavisen.

Som Tjærnås, er også Sjögren krystallklar på at en overgang til en liga i utlandet ikke automatisk kommer til å bli en suksess.

- Bare for at man reiser ut, betyr ikke det gull og grønne skoger. Det handler om å komme i rett miljø i konkurransedyktig liga. Det handler om å havne rett sted, og at man skal få spille. Det finnes ingen enkle svar, dette er veldig individuelt. Klarer man omstillingen og får en litt mer profesjonell hverdag, er det positivt for spilleren og forhåpentligvis for oss på landslaget, sier han.

NORGE-SJEF: Martin Sjögren ledet Norge til kvartfinale i sommerens fotball-VM. Foto: Richard Sellers (Pa Photos)

Toppserien mister store navn og stjerner



Samtidig som landslaget og spillerne selv kan nyte godt av overgangene ut til profftilværelser i utenlandske klubber, betyr det for Toppserien at profil etter profil forsvinner.

Lars Tjærnås tror imidlertid ikke alt ser mørkt ut i den norske serien.

- Er det et problem for Toppserien at det skjer?

- På kort sikt kan det være det. Du blir god som talent av å trene med de beste daglig, og spille mot de beste i kamper. Så noen av våre største talenter nå får en hverdag med litt mindre god matching. Og ligaen mister noen store navn og stjerner. Men norsk kvinnefotball har over tid vist en strålende evne til å reprodusere talent. De aldersbestemte landslagene klarer seg godt, og treningskulturen i de toppklubbene jeg kjenner er strålende. Jeg håper de får rammebetingelser som matcher det i flere klubber, og selv om jeg er part i sakene, mener jeg flere norske toppklubber bør satse som for eksempel Vålerenga og Lillestrøm gjør og har gjort, sier han.

Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, erkjenner at det er problematisk for serien at så mange profiler forsvinner på kort tid.

- Selvsagt er det er på kort sikt utfordrende å miste så mange av profilene til konkurrerende ligaer, og vi må jobbe knallhardt for å øke rammebetingelsene til klubbene slik at vi kan legge bedre til rette for spillerne også her i Norge. Profflivet er ikke for alle, og det er mye som skal klaffe for at spillerne skal lykkes ute. Men alt i alt skal vi ikke frykte dette for mye. Og når noen drar, åpner det opp for andre, sier Jørgensen til Nettavisen.

UTFORDRING: Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, mener det kortsiktig sett er en utfordring at så mange profiler forlater Toppserien. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Toppfotball Kvinner-sjefen ser på spillerovergangene som en grunn til at den norske ligaen kan gi seg selv et velfortjent klapp på skuldra.

- I tråd med den enorme satsingen som nå skjer ute i Europa er dette en helt naturlig utvikling. Det er en anerkjennelse til arbeidet som er lagt ned i klubbene våre at spillerne i Toppserien er attraktive for noen av verdens beste lag. Karina Sævik har utviklet seg til å bli blant verdenseliten her hos oss, i vår liga, i våre klubber.

Sjögren selv er klar på at selv om det er interessant for landslaget med spillere ute i Europa, vil Toppserien fortsatt være en viktig arena - spesielt for dem som fortsatt ikke har hatt det store gjennombruddet. Svensken forteller også at flere spillere har kommet til landslagsledelsen for råd om valg av klubbframtid.

PARIS: Karina Sævik meldte i sommer overgang fra toppserieklubben Kolbotn, og skal nå spiller for franske Paris Saint-Germain. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

- Det (spill i utlandet, red. anm.) er ikke løsningen på alt, og Toppserien kommer fortsatt til å være en veldig viktig plattform, fremfor alt for de kommende spillerne, sier han og utdyper:

- Det er ikke sånn at det er masseflukt, det er kun noen stykker i hvert vindu. Jeg tror egentlig ikke vi skal være så bekymret, men når noen forsvinner skal det fylles, og forhåpentligvis kan hullene fylles med yngre spillere. Samtidig som jeg håper at det motiverer talentfulle spillere til å se at om man gjør det bra i Toppserien og kanskje på landslaget, har de muligheten til å spille i en stor liga utenlands.

Leine merker forskjellen



Selv om LSK Kvinner merker godt at både Guro Reiten og Ingrid Syrstad Engen har reist, er det likevel en annen klubb som har sendt flere norske profiler til utenlandske klubber. Bergensklubben Sandviken har opplevd å miste tre spillere i løpet av sommeren.

Stine Hovland er klar for AC Milan, mens Cecilie Redisch Kvamme og Amalie Vevle Eikeland skal spille i Premier League den kommende sesongen. De to skal spille for henholdsvis West Ham og Reading.

I Reading finner vi også en annen norsk spiller i Kristine Leine.

READING, SET, GO: Kristine Leine byttet ut Røa med Reading. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Leine forlot Røa for Premier League-klubben i sommer, og forteller til Nettavisen at hun allerede merker stor forskjell fra tiden i Røa.

- Forskjellen mellom Røa og Reading må først og fremst være hverdagen. Her er alle profesjonelle på fulltid. I Røa var det mange unge, men i Reading er jeg en av de yngste. Vi har flere spillere over 30 år, sier Leine til Nettavisen.

Selv om det er en overgang fra livet som fotballspiller i Norge, ser den tidligere Røa-spilleren også likheter mellom Røa og Reading.

- Samtidig er det likhet i begge klubber om samhold og mye humor, noe jeg setter høyt. For meg er det viktig å trives utenfor banen og, noe jeg allerede gjør, avslutter hun.

Norske profiler som har forlatt Toppserien for utenlandske klubber:



Guro Reiten (fra LSK Kvinner til Chelsea)

Ingrid Syrstad Engen (fra LSK Kvinner til Wolfsburg)

Karina Sævik (fra Kolbotn til PSG)

Kristine Leine (fra Røa til Reading)

Stine Hovland (fra Sandviken til AC Milan)

Cecilie Redisch Kvamme (fra Sandviken til West Ham)

Amalie Vevle Eikeland (fra Sandviken til Reading)