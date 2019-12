Toppsyklist hjem fra samling med hjerteflimmer

Sykkelproffen Sindre Lunke avbrøt nylig en planlagt treningssamling på Gran Canaria som følge av at han ble rammet av hjerteflimmer.

Det er procycling.no som melder om 26-åringens ubehagelige opplevelse.

– Når det er noe med hjertet, er man nødt til å ta det seriøst, sier Lunke til nettstedet.

Trønderen var i København, der han kort tid i forveien hadde gjennomgått grundige helsetester i regi av sitt danske lag, da han opplevde intens, men ujevn hjertebank på nattestid.

– Under helsesjekken ble det konstatert et lite flimmer på et forkammer som viste seg én gang, altså et lite ekstraslag i ny og ne. Laglegen bekreftet at det ikke var noe uvanlig med det. Men natt til mandag, da vi overnattet i København før vi skulle ta flyet videre til Gran Canaria, slo hjertet ujevnt og hardt i perioder. Det var såpass ubehagelig at jeg ikke fikk sove noe den natta. Det slår litt ujevnt nå også, så det er ikke akkurat bra, sier Lunke til Procycling.

Derfor valgte han å avbryte Gran Canaria-planene. I stedet reiste han hjem til Trondheim.

I trønderhovedstaden har han vært nye hjerteundersøkelser.

– Nå har jeg blitt utstyrt med en EKG-måler som jeg skal gå rundt med i tre dager. Den skal registrere de ulike anfallene. Jeg håper jo ikke dette er noe sinnssykt alvorlig, men det er i hvert fall ubehagelig. Det kan være at hjertet dunker skikkelig hardt i 20 sekunder. Jeg håper det er noe forbigående, men det har vært vanskelig å stille noen diagnose på det foreløpig, sier Lunke.

Han skal senere denne uken til en hjertespesialist for å gå gjennom målingene som er gjort.

Inntil videre har han fått beskjed om å holde seg i ro.

Lunke sykler de kommende sesongene for det danske Riwal Readynez-laget.

