Topptrener straffes for doping

Friidrettstreneren Alberto Salazar er utestengt i fire år for brudd på flere dopingregler. Han har tidligere trent blant andre mesterløperen Mo Farah.

Bakgrunnen for straffen er at Salazar blant annet skal ha oppbevart og videresolgt testosteron. Det var det amerikanske antidopingbyrået (USADA) som fremmet saken og mandag besluttet et dommerpanel å dømme Salazar, opplyser USADA i en pressemelding.

Treneren ble satt under etterforskning av USADA etter at et BBC-program i 2017 kom med anklager om dopingbruk på treningsanlegget i Oregon, der Salazar holdt til.

Både Farah og Salazar avviste alle anklager om brudd på dopingreglene. Farah brøt med Salazar i 2017. Han er fire ganger OL-mester.

Jeffrey Brown, spesialist i endokrinologi, blir også straffet. Han skal ha samarbeidet tett med Salazar.

