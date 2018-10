Topptrenernes dom over nasjonsligaen

– UEFAs nasjonsliga kan bli en suksess som adopteres av FIFA. Det mener Nils Arne Eggen.

Den nye turneringen som gir fire plasser i 2020-EM, ruller videre de to kommende ukene.

– Jeg er positiv til at det blir flere tellende kamper, men jeg er vel ikke så sikker på at Erik Hamrén (Island-trener) synes dette er så moro nå. Det vi ser er jo også at det er forskjellige måter å gjøre dette på. Italia gjorde ni bytter mellom sine to første kamper, sier Ståle Solbakken til NTB.

To norske trenerveteraner, Nils Arne Eggen og Egil Olsen, med erfaring også fra landslaget, synes nyvinningen er bra.

– Det at du spiller om noe er alltid viktig etter min mening. Altså, på klubbnivå øver man seg ikke mye på Champions League om du spiller treningskamper. Så jeg er positiv til Nations League og tror dette kommer til å bli brukt også av FIFA etter hvert, sier Eggen til NTB.

Dobbelt

– Det gjør jo at man slipper treningskamper. Jeg tror ikke dette betyr så mye for lagene i A- og B-nivået. Det største er jo for dem som spiller i D. De er jo også sikret en plass i EM. Jeg tror Norge (C) har en bra sjanse i sin pulje, sier Egil Olsen til NTB.

Norge møter Slovenia lørdag og Bulgaria tirsdag. Begge kampene går på Ullevaal. Gruppevinneren får plass i et sluttspill der en EM-billett ligger i potten. Kypros er siste lag i Norges pulje.

De siste gruppekampene , borte mot Slovenia og Kypros, spilles i november.

