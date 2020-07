Tor Thodesen har fått sparken

- Jeg kjøper ikke forklaringen uten videre, sier Tor Thodesen til Nettavisen.

Tor Thodesen er ferdig som trener i den finske hovedstadsklubben HIFK.

Det bekrefter klubben i en pressemelding mandag.

Thodesen sier til Nettavisen at han ikke er overrasket over avgjørelsen, men legger til at han ikke kjøper begrunnelsen for den.

- Man sitter med følelsen av at det har ligget i kortene, så fort resultatene ikke har vært tilfredstillende. Det er en syltynn grunn. Vi står med tre poeng etter tre kamper. I fjor var vi veldig sterke på hjemmebane, og i år har vi trøblet i to hjemmekamper og spilt en veldig bra bortekamp. Jeg kjøper ikke uten videre forklaringen om at vi må endre på grunn av resultatene. Det handler mer om at vi ikke ser likt på hvordan vi trener og spiller, mener Todesen.

Han er likevel klar på at han ikke angrer på Finland-oppholdet, som startet i 2019.

- Jeg har hatt en veldig bra tid med spillerne og i min daglige jobb på feltet. Etter forutsetningene har det gått jevnt over bra og egentlig bedre hele tiden, siden jeg kom hit. Men man er avhengig av å ha støtte fra de som tar avgjørelser.

Nå skal den tidligere Sandefjord-treneren bruke uka på å pakke sammen sakene sine i Finland, før han setter kursen for Norge.

HIFK ligger på niendeplass i den finske ligaen, med tre poeng etter tre spilte kamper. Arne Erlandsens innehar andreplassen.