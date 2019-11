Tore André Flo om Chelseas nye stjerner: - Jeg brukte mye tid med dem

Tore André Flo (46) stortrives i sin nye rolle i Chelsea. Samtidig er han klar på at han savner fjordene og vil tilbake til Norge.

– London er en veldig flott by. Vi bor litt utenfor, så vi har det landlig og fint. Vi liker oss veldig godt her, men på et eller annet tidspunkt skal jeg flytte hjem igjen. Jeg lengter alltid etter fjordene, jeg gjør det.

Det sier Tore André Flo til NTB med et smil rundt munnen.

Flo ble en publikumshelt i løpet av hans tre år i Chelsea. Det ble 47 mål på 156 kamper og totalt fem titler med London-klubben.

Han er fortsatt tilknyttet Chelsea. Stryningen jobber med utlånsspillere i klubben. Chelsea er veldig opptatte av å sende spillere på lån når de er ferdige på akademiet. Da sendes spillerne på lån til klubber rundt om i Europa for å få erfaring. Målet er at de kommer tilbake og kan gå rett inn i startelleveren.

SENTRAL I CHELSEA: Tidligere landslagsspiller Tore André Flo. Foto: Joe Giddens (Pa Photos / NTB scanpix)

– Jeg er mye ute og reiser. Jeg møter lånespillerne jeg har ansvar for, det er sju spillere. I tillegg møter jeg trenerne til klubbene, og så setter vi oss ned for å prate sammen. Hva fungerer? Hva må spilleren bli bedre på? Jeg bruker mye tid med trenerne der vi snakker om hvordan vi kan utvikle spilleren til å bli best mulig, sier Flo.

Treffer Lampard mye

Han peker på Fikayo Tomori og Mason Mount som to eksempler fra i fjor:

– Jeg brukte mye tid med dem og Frank (Lampard, Derby-trener i fjor og Chelsea-trener nå). Det er ikke bare bare å komme tilbake og spille seg inn på laget, men de to har også gjort det fantastisk godt.

Lampard har fått sving på sakene hos Chelsea den siste tiden. Fem strake ligaseirer gjør at London-laget ligger på 4.-plass etter en tung ligastart. I mesterligaen er de nummer to i gruppa, à poeng med gruppeleder Ajax.

- Hvilket forhold har du til Lampard?

– Vi spilte jo ikke sammen, men han har tatt alle trenerkursene gjennom vårt akademi. Vi har møttes ofte. Han er veldig profesjonell, akkurat som han var som spiller. Han er smart og har alt som skal til for å bli en god trener, sier Flo.

Engasjert fortsetter han:

– Jeg var spent på hvordan han og spillerne ville reagere etter 0-4 for United i seriepremieren med så mange unge spillere på laget. Han har klart å få alle med seg, og de spiller veldig fin fotball sammen. Atmosfæren rundt laget er veldig positiv.

Flo har jobbet med lånespillere i tre sesonger. Tidligere var han trener på akademiet. Han trivdes med å jobbe med yngre spillere, men følte seg etter hvert klar for å jobbe med seniorspillere.

Tenker ikke på å bli trener

Flo forteller i løpet av intervjuet at det å bli trener er noe han på lang sikt kan tenke seg, men ikke for øyeblikket.

– Den jobben jeg har nå er utrolig spennende. Jeg føler meg veldig heldig som har en sånn jobb i en sånn klubb som Chelsea. Det er spesielt for meg. Jeg kan tenke meg å bli trener, men det er ikke noe jeg går og tenker på nå eller ser etter. Jeg liker meg så utrolig godt i den jobben jeg har, sier han og svarer følgende på spørsmål om han kunne tenkt seg å trene det norske landslaget:

– Det er ikke noe jeg tenker på, men det hadde vært artig. Det hadde det.

Hoftene er endelig bedre

Flo har operert begge hoftene, men føler seg i god form.

– Det går bra med kroppen nå. Jeg jogger hver lørdag på morgenen, såfremt det lar seg gjøre, i mange forskjellige parker i London. Jeg klarer å løpe rundt fem kilometer, det gjør ikke vondt lenger. Jeg har skiftet ut begge hoftene to ganger. Nå fungerer det bra, endelig. Det er veldig deilig.

