Børven blir Rosenborg-spiller fra august

Odd-spissen Torgeir Børven går til Rosenborg 1. august. Han har undertegnet en 2,5-årskontrakt med trønderne

Børvens kontrakt med Odd går ut 31. juli, og han kan dermed gå vederlagsfritt til RBK dagen etter. Det er blitt spekulert i at Rosenborg ønsket å kjøpe ham ut av kontrakten umiddelbart, men slik ble det ikke.

– Jeg er veldig glad for å ha skrevet under for Rosenborg. Jeg fikk en god følelse med én gang Rosenborg kom på banen og da var det egentlig ingen tvil. Rosenborg er Norges største klubb, og jeg kommer til Trondheim for å oppleve seriegull, cupgull og europacupspill, sier Børven til RBKs nettsted.

Spekulasjonene stemte

Spekulasjonene rundt spissens framtid har tiltatt i styrke de siste dagene. Tirsdag kunne lokalavisen Varden fortelle at Børven hadde godtatt Rosenborgs tilbud.

– Det har vært mye prat og spekulasjoner, men jeg kjente med én gang at jeg hadde lyst til dette. Jeg tror jeg kan passe godt inn i måten Rosenborg spiller på, sier han.

Børven ble toppscorer i Eliteserien i fjor med 21 mål. Han kom tilbake til Odd foran 2018-sesongen etter én sesong i Brann. Før det spilte han i nederlandske Twente og i Vålerenga etter overgangen fra Odd i 2012.

Takkes

I et innlegg på klubbens nettsted takker Odd Børven for innsatsen:

«Nå konstaterer vi at Torgeir drar til Rosenborg. Odds Ballklubb takker han for mange fine år, med fantastiske «Børven-Show»-opplevelser. Vi ønsker Torgeir Børven lykke til i sin videre fotballkarriere».

Tirsdag scoret Børven på straffe i eliteserieåpningen, men Odd tapte likevel 1-2 hjemme mot nyopprykkede Sandefjord.

– Jeg skal gjøre mitt beste for Odd fram til kontrakten utløper og gleder meg til å starte et nytt kapittel i Trondheim 1. august, sier Børven til RBK.no.

Rosenborg endte for øvrig målløs i seriepremieren hjemme mot Kristiansund (0-0).

(©NTB)