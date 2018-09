Torino hopper av OL-søknad

Milano og Cortina d'Ampezzo har bestemt seg for å søke om å arrangere vinter-OL i 2026, selv om Torino tirsdag bestemte seg for å hoppe av.

De tre byene har lenge samarbeidet om en felles italiensk OL-søknad. Politiske motsetninger skal være årsaken til bruddet mellom de tre byene.

I Torino, som arrangerte vinterlekene i 2006, har den såkalte Femstjernersbevegelsen makten. Den har tidligere vært med å stanse Romas OL-planer for sommerlekene i 2024.

Regionledelsen i Lombardia og Veneto har derimot bestemt seg for å gå videre med en italiensk søknad, skriver Around the Rings.

– Søknaden må reddes, og det er derfor vi har bestemt oss for å gå videre sammen. Vi beklager at Torino trekker seg, men det betyr at vi går for et Lombardia/Veneto-OL, heter det i en felles uttalelse fra regionene som fortsetter med OL-søknaden.

I den opprinnelige OL-søknaden var planen gjenbruk av eksisterende anlegg i Torino og omegn.

(©NTB)

