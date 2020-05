Torino-spiller med positiv virustest

Den italienske fotballklubben Torino opplyste onsdag at en av spillerne har testet positivt på koronaviruset og er satt i karantene.

Italienske klubber er i ferd med å teste sine spillere i forbindelse med opptrapping av treningsaktivitet og mulig gjenopptakelse av sesongen i Serie A.

Torino meldte selv om den positive prøven på sitt nettsted. Spilleren er ikke navngitt, men han er ifølge uttalelsen uten symptomer. Han er sendt i hjemmekarantene og får medisinsk oppfølging.

Tidligere onsdag ble det kjent at Paulo Dybala hos byrivalen Juventus omsider er friskmeldt halvannen måned etter at han testet positivt på viruset. Dybala hadde gjentatte ganger testet positivt, men nå har han avgitt to negative tester på rad og kan gjenoppta trening.

(©NTB)