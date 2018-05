Torsdagens Premier League-rykter

Paul Pogba og Wayne Rooney kobles til flere nye klubber.

Som vanlig når det begynner å nærme seg sesongslutt - eller i det hele tatt et overgangvindu - kommer spilleragenten Mino Raiola fram i lyset og skal prate om klientene sine.

Nå er Raiola i gang med sommerens Paul Pogba-prat. Daily Record mener i alle fall å vite at agenten har tilbudt Manchester Uniteds dyreste spiller til klubber som Paris Saint-Germain, Real Madrid og gamleklubben Juventus.

Rapportene tilsier at PSG har vært mest interessert i å høre på det Pogbas representant har å fortelle. Den franske storklubben kan derfor finne på å komme med et storbud på Pogba. Et bud som i tilfelle vil gi 25-åringen langt mer på bankkontoen, godt hjulpet av PSGs eiere fra Qatar.

Samtidig skal Paris Saint-Germain trolig kvitte seg med stjerneangriper Neymar (26). Enklelte kilder har tidligere spekulert i om brasilianeren kan være på vei til Premier League, og om Manchester United har finansielle muskler til å hente ham.

Spanske AS holder likevel fast ved at Real Madrid er mest aktuelt, og at Neymar var i hemmelige samtaler med dem i mars.

Les mer: Ledet City til seier i avskjeden

PSG kommer også til å krige mot Tottenham i kappløpet om å sikre seg Fulhams stortalent Ryan Sessegnon (17). Daily Mirror viderebringer dette. Avisa mener også at overgangssummen for backen kan komme opp i et beløp som tilsvarer over 540 millioner kroner.

Spurs ønsker seg også en annen ung forsvarsspiller, nemlig Matthijs de Ligt (18). Ajax-stopperen skal nå ha sagt ifra om at han vil bort fra klubben, men han kobles også til klubber som Bayern München og Barcelona, skriver De Telegraaf.

Mer Ajax, og mer ungt: Roma ser ut til å vinne kampen om angriperen Justin Kluivert (19) mot en rekke interesserte Premier League-klubber. Dette ifølge Voetbal International, som trekker fram Chelsea, Tottenham og Arsenal blant de andre interesserte.

Wayne Rooney (32) har ifølge Daily Mail sagt til Everton at ett år tilbake i moderklubben er nok. Englands tidligere landslagskaptein vil angivelig til DC United i USA for å spille i Major League Soccer. Det hevdes at Everton kan få 12,5 millioner pund, bortimot 136 millioner kroner for 32-åringen.

Washington Post har også informasjon om den påståtte overgangen, og melder at man i DC United er forsiktige optimister med tanke på å sikre seg Rooney.

Enkelte britiske medier, deriblant Birmingham Mail, hevder derimot at opprykksklare Wolverhampton er favoritt til å få navnetrekket til Wayne Rooney på papiret.

OVER OG UT? Det spekuleres heftig i om Wayne Rooneys comeback i Everton ender opp som en kort gjenforening.

Daily Star melder på sin side at Rooney ikke kommer til å bestemme seg før han vet om Sam Allardyce fortsetter som Everton-manager. Spissen vil angivelig vite om Big Sam vil ha ham med videre på Goodison Park først.

Everton har ifølge The Sun innledet samtaler med tidligere Watford- og Hull-manager Marco Silva om å overta managerrollen, mens Allardyce ligger an til å få sparken.

Stoke har rykket ned fra Premier League, og er følgelig også på vei ut av denne spaltes jevnlige rykteoppdateringer. Telegraph mener å vite at klubben er villig til å tape penger på et salg av Kevin Wimmer (25).

En gjenoppbyggingg av laget til Stoke i Championship er påkrevd, og utgiftene må kuttes. Den østerrikske forsvarsspilleren Wimmer har bare vært klubbens eiendom i et år etter en overgang fra Tottenham som var verdt over 195 millioner kroner.

Arsenal trenger nok også en liten gjenoppbygging av laget når manager Arsène Wenger er borte før neste sesong. Jack Wilshere (26) er likevel tilbudt en ny treårskontrakt, med opsjon på ytterligere et år, for å bli værende på Emirates. Dette skriver Daily Mirror.

The Gunners har dessuten innledet samtaler med Bayer Leverkusens keeper Bernd Leno (26). Han er tiltenkt å erstatte veteranmålvakt Petr Cech (35), skal vi tro Bild.

Når det gjelder den ledeige managerjobben, har Arsenal nå skjært ned gruppa med kandidater. Bare noen få realle alternativer er fortsatt med i kampen om å overta etter Wenger. Telegraph rapporterer at Juventus-trener Massimiliano Allegri og de to tidligere Arsenal-spillerne Mikel Arteta og Patrick Vieira er blant disse.

Southampton kommer til å tilby Mark Hughes en ny kontrakt på inntil tre års varighet, melder Telegraph. «Sparky» førte The Saints til en særdeles viktig borteseier mot Swansea nylig, og det ser ut til å være nok til å berge plassen på det øverste nivået.

Newcastle og Celtic er interessert i hente West Bromwichs anvendelige forsvarer Craig Dawson (28). Det hevder Daily Mail, og tilføyer at backen er verdsatt til rundt 163 millioner kroner.

Samme kilde mener også å vite at neste års ligafersking Cardiff prøver å hente midtbanespilleren James McArthur (30) fra Crystal Palace.

Leicester, Newcastle og Watford er dessuten lystne på å hente samme spiller fra tyske Hannover. Det dreier seg om spissen Niclas Fullkrug (25), skriver Leicester Mercury.

Litt om Liverpool til slutt: The Guardian kan rapportere at Champions League-finalisten fører an blant klubbene som vil ha Portos talentfulle midtstopper Diogo Leite (19). Også Manchester City og Arsenal skal være interessert.

