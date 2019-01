Torsdagens Premier League-rykter

Endelig er deadline day kommet.

Og dagens ryktespalte starter i Chelsea, der stemningen er alt annet enn god etter dårlige resultater i det siste. Sky Sports melder nå at Chelsea-sjef Maurizio Sarri skal ha gitt Eden Hazard beskjed om at han kan forlate klubben til sommeren om han ønsker. Real Madrid er blant klubbene som skal ligge langflate etter belgieren.

PSG skal ha innledet et forsøk på å hente Arsenals Mesut Özil før vinduet stenger ved midnatt. Trolig vil det dreie seg om en låneavtale, melder Metro.

Samtidig melder Daily Mail at PSG håper å hente Chelsea-spiller Willian som en erstatter for skadde Neymar.

West Ham sikler også på Chelsea-spillere, og Daily Mail hevder The Hammers har gitt blåtrøyene en forespørsel om Olivier Giroud er tilgjengelig, mens Sky Sports hevder West Ham vurderer Michy Batshuayi.

Sky Sports-kilder hevder å vite at det skjer mer rundt West Ham på tampen av overgangsvinduet. Storkanalen skriver at London-klubben er nær ved å bli enig med Real Betis om en overgang for Lucas Perez, mens klubben skal ha avslått et bud fra Valencia på Javier Hernandez.

Tottenhams Vincent Janssen er helt ute i kulda, og nå kan han havne i Premier League-konkurrent Cardiff, melder The Sun.

Real Madrid skal være villige til å legge 100 millioner pund på bordet for å hente Marcus Rashford fra Manchester United, hevder The Sun. 21-åringen har en kontrakt som går ut etter neste sesong, og United skal for lengst være i ferd med å jobbe frem en forlengelse. Nå møter de tilsynelatende motstand fra Bernabeu-klubben.

Manchester United skal ifølge Talksport være svært interessert i å hente Benficas 19-åring Joao Felix. Speidere skal ha blitt overbevist etter prestasjonen i 5-1-seieren mot Boavista nylig.

Det har vært skrevet at Anthony Martial er i ferd med å forlenge kontrakten med Manchester United, og nå skriver Sky Sports at franskmannen sannsynligvis vil skrive under på en ny femårskontrakt allerede denne uken.

Tottenhams manager Mauricio Pochettino bekrefter at han ikke venter noen overganger til London-klubben før fristen løper ut torsdag.

TV 2 skriver at Håvard Nordtveit kan være på vei tilbake til Premier League. Den tidligere West Ham- og Arsenal-spilleren er nå i Hoffenheim, men TV 2 hevder at 28-åringen nå kan være på vei til Fulham. Der blir han i så fall lagkamerat med Stefan Johansen som sliter med å få spilletid under Claudio Ranieri.

Til slutt minner vi om at du hele deadline day kan følge utviklingen på overgangsmarkedet minutt for minutt i vårt live-senter. Her melder vi fortløpende det som rører seg av rykter, rapporter og bekreftede opplysninger fra klubbenes spillerjakt. Derfor, hvis du lurer på hvem som er nestemann inn eller ut dørene hos din klubb, da bør du ta turen inn her.