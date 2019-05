Torsdagens Premier League-rykter

Liverpool har angivelig tatt kontakt med stjerne som er ønsket av toppklubber i hele Europa.

Det er Kristi Himmelfartsdag, dagen da kanskje ekstra mange håper på nye spillersignerer som kan sende favorittklubbene til himmels.

Som så ofte før på denne tida, er det få konkrete overganger som blir gjennomført. Men det stopper ikke ryktespaltene fra å spekulere videre.

Allerede etter gårsdagens to scoringer og finaletriumf i Europa League gikk Chelseas superstjerne Eden Hazard (28) langt i å bekrefte at han forlater klubben.

Det har lenge vært en dårlig skjult hemmelighet at både belgieren og Real Madrid ønsker å få gjennomført en overgang i sommer.

En kanskje mer oppsiktsvekkende nyhet er at Real Madrids byrival Atlético Madrid etter rapportene vil bla opp et beløp som tilsvarer solide 784 millioner kroner for å kjøpe fri venstrebacken Ben Chilwell (22) fra Leicester. Opplysningene stammer fra The Sun.

En annen av Leicesters yngre spillerprofiler, den offensive midtbanespilleren James Maddison (22), følges nøye av Champions League-finalist Tottenham, skal vi tro Daily Mirror.

Liverpool er angivelig påmeldt til kappløpet om å sikre seg Lilles ivorianske landslagsving Nicolas Pépé (24). Det skriver i alle fall Daily Star, og viser til Daily Record-journalisten Duncan Castles.

Kampanje: Få 10 uker med Nettavisen Pluss for 10 kr

Sistnevnte hevder at Liverpool har tatt kontakt med spillerens agent med tanke på en overgang som skal være verdt over 773 millioner kroner. Pépés avtale med Lille varer i tre år til.

Tidligere er det blitt nevnt at Manchester United og Paris Saint-Germain er interessert i Pépe, i tillegg til Bayern München. 24-åringen scoret 22 ganger og hadde elleve assist i den nylig fullførte Ligue 1-sesongen.

Romelu Lukaku (26) har fått beskjed om at han kan forlate Manchester United og skrive under for Inter. Det påstår i alle fall The Sun.

Samtidig melder lokalavisa Manchester Evening News at lagkaptein Ashley Young (33) kan bli gjenforent med tidligere klubb- og landslagskompis Wayne Rooney i amerikanske DC United.

Ajax-midtstopper Matthijs de Ligt (19) er tilsynelatende ønsket overalt i Europas toppklubber for tida, også i Premier League. Det siste rundt den unge nederlandske landslagspilleren er dog at Real Madrid nå også er interessert. Dette ifølge Mundo Deportivo.

Arsenal må slikke sårene sine og belage seg på Europa League-spill også neste sesong. En av spillerne som kanskje kan hjelpe dem tilbake til den gjeveste europacupen er den franske U21-midtstopperen Dayot Upamecano (20). ESPN melder i alle fall at Arsenal vil ha RB Leipzig-spilleren.

Manchester City-kantspiller Patrick Roberts (22) kommer til å spille for nyopprykkede Norwich i Premier League. Det rapporterer Daily Telegraph. Roberts var utlånt til spanske Girona forrige sesong, og har fortid i Celtic og Fulham.

Watford-manager Javi Gracia skal være én av fem kandidater til å overta jobben som Espanyol-trener etter avtroppende Rubi. Kilden til denne informasjonen er Marca.