Torsdagens Premier League-rykter

Tottenham jakter brennhet midtbanemann. Men blir han for dyr?

Atletico Madrid-topp Miguel Angel Gil Marin skal langt på vei ha bekreftet at Antoine Griezmann blir Barcelona-spiller i sommer. Den franske stjernen har også løst blitt koblet med klubber i Premier League, men katalanerne har hele veien vært favoritt til å lande verdensmesteren, skriver Sport.

Tottenham har Lyons Tanguy Ndombele på blokka i sommer, men det at den franske klubben krever rundt 75 millioner euro for å slippe midtbanespilleren kan bli en utfordring for Spurs, som helst vil betale litt mindre, skriver The Guardian.

Det har versert rykter om at Manchester City-manager Josep Guardiola har vurdert å ta en pause fra fotballen, men nå slår spanjolen tilbake og avviser disse ryktene, melder The Independent.

Juventus' sportsdirektør Fabio Paratici skal ha ankommet London onsdag og han håper å komme hjem med en Maurizio Sarri-avtale i bagen. Chelsea-manageren har blitt hyppig koblet med den «gamle dame» den siste tiden, melder Calciomercato.

Chelsea skal imidlertid være klare på at de ønsker en kompensasjon for Sarri og nekter å slippe 60-åringen før det er på plass, hevder Daily Mail.

Manchester United skal ha avsluttet jakten på Real Madrid-stjernen Gareth Bale, hevder London Evening Standard. En overgang for 29-åringen til Old Trafford skal ikke lenger være aktuelt.

Chelsea kommer ikke til å benytte seg av opsjonen de har på Mateo Kovacic. 25-åringen skal i stedet være aktuell for en retur til Inter, ifølge Daily Mail.

AC Milan skal være interessert i Liverpools Dejan Lovren og de røde kan være villig til å slippe stopperen, om de får rundt 25 millioner pund, skriver Sky Sports.

Manchester United skal være åpne for et salg av Paul Pogba, men håper å få rundt 150 millioner pund for franskmannen i sommer, melder The Mirror.

Transferguru Gianluca DiMarzio hevder at Juventus skal være i samtaler med United om en overgang for Pogba, men partene enn så lenge er et stykke fra hverandre.

Arsenal skal ha kommet langt i forhandlingene med Saint-Etienne om en overgang for forsvarsspilleren William Saliba, skriver Le10Sport.

Yannick Carrasco fra Dalian Yifang i Kina er også koblet med Arsenal og belgieren sier selv han ønsker å returnere til Europa i sommer, melder The Mirror.

Om Arsenals Lucas Torreira blir værende på balløya er imidlertid ikke like sikkert. Mannen fra Uruguay sier det er svært lite i England som får ham til å trives, ifølge The Mirror.

Nyopprykkede Aston Villa funderer på å legge inn et bud på rundt 14 millioner pund for Leeds-spilleren Kevin Phillips, melder The Telegraph.