Torsdagens Premier League-rykter

Hevder Manchester United leder kampen for portugisisk stjerne.

Bruno Fernandes virker å være en ettertraktet spiller skal man tro alle spekulasjonene som er skrevet de siste ukene. Både portugisisk og engelsk presse har riktignok stort sett koblet Fernandes til Tottenham og Manchester United den siste tiden. Nå skriver The Sun at midtbanespilleren vil foretrekke en overgang til United ettersom konkurransen om en plass på deres midtbane er dårligere enn hos Spurs. The Sun refererer også til portugisiske O Jogo som forteller at United også leder kampen om spillerens signatur etter at klubben møtte agenten til Fernandes i London nylig. Det blir spekulert i at Sporting kommer til å kreve 70 millioner pund for den portugisiske landslagsspilleren.

ESPN melder at Manchester City jakter Atletico Madrid-spiller Rodrigo Hernández Cascante, mest kjent som «Rodri». Kanalen skriver at den sentrale midtbanespilleren har en utkjøpsklausul på 70 millioner euro, og at de venter at en overgang vil være i boks i løpet av 7-10 dager.

Manchester City skal også være i samtaler med Juventus om et mulig kjøp av den portugisiske høyrebacken Joao Cancelo. Det er Daily Star som skriver at City håper å hente 25-åringen før sesongen starter.

Tottenham er i ferd med å sikre seg den lovende vingen Jack Clarke fra Leeds. The Guardian er blant flere engelske medier som melder at 18-åringen skal ha gjennomført den medisinske sjekken hos Spurs allerede onsdag og det ventes at spilleren snart blir bekreftet klar for London-klubben. Spilleren vil koste Tottenham cirka 10 millioner pund.

Everton leder kampen om å signere Juventus-angriper Moise Kean, skriver italienske Gazzetta dello Sport. Avisen melder samtidig at Juventus kan komme til å selge 19-åringen, men at det fort vil koste Everton nærmere 27 millioner pund. Også Ajax blir koblet til spilleren.

Manchester United-spiss Romelu Lukaku har i flere uker blitt koblet til italienske Inter. Så langt har imidlertid ikke partene klart å komme til enighet om en overgang. Nå melder Sky Sports at Inter vil forsøke å låne Lukaku for 9 millioner pund de neste to årene samtidig som de forplikter seg til å kjøpe belgieren for 54 millioner pund når låneoppholdet er avsluttet.

Southampton prøver å hente den 24 år gamle forsvarsspilleren Adam Webster fra Bristol City, skriver lokalavisen Bristol Post. 24-åringen imponerte i Championship forrige sesong og det virker ikke som klubben har tenkt til å kvitte seg med Webster på noe billigsalg. Avisen spekulerer nemlig i at det vil koste Southampton nærmere 30 millioner pund å hente 24-åringen.

Manchester United skal ha gitt opp håpet om å sikre seg Leicester-stopper Harry Maguire etter å ha blitt fortalt at det vil koste dem 100 millioner pund å kjøpe engelskmannen, skriver The Mirror. United skal angivelig ikke være villige til å betale mer enn 60 millioner pund for Maguire. Også Manchester City skal være interessert i midtstopperen, men det er heller ikke sikkert om de er villige til å gå med på Leicesters krav.