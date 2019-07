Torsdagens Premier League-rykter

Ønsket av United - og nå skal han ha fortalt lagkameratene sine at han reiser i sommer.

Det har vært meldt en liten stund allerede, men nå virker avtalen å nærme seg klar. Idrissa Gueye blir etter alle solemerker Paris Saint-Germain-spiller neste sesong. Everton skal ha godtatt et bud på 28 millioner pund for spilleren, skriver Evening Standard.

Everton har tenkt til å reinvestere pengene - og virker å være seriøse på at de ønsker seg Wilfried Zaha fra Crystal Palace i sommer. Sky Sports skriver at klubbene vil ha flere samtaler denne uka - og at en overgang vil koste de blåkledde fra Liverpool drøye 80 millioner pund.

I den røde delen av Liverpool skal Jürgen Klopp ha kategorisk avvist at han er interessert i å hente Philippe Coutinho fra Barcelona, skriver ESPN.

Nicolas Pepe skal derimot være på Liverpools radar, har det blitt meldt av flere den siste tiden. Nå skal Manchester United ha identifisert den lynhurtige spilleren som en erstatter for Romelu Lukaku, hvis Internazionale mot formodning bestemmer seg for å betale de 70 millionene pund Woodward krever for målmaskinen.

Sergej Milinkovic-Savic skal også være ønsket på Old Trafford i sommer, uten at det er sikkert om det avhenger av Paul Pogbas fremtid eller ei. Nå skal uansett serberen ha fortalt lagkameratene sine i Lazio at han akter å forlate klubben i sommer, skriver Il Tempo.

Noe sier oss at United jakter midtbanespillere. De skal ha bedt Tottenham om å holde de oppdatert på fremtiden til Christian Eriksen. Dansken vil i så fall koste Woodward & co gode 70 millioner pund. Undertegnede ser for seg at Daniel Levy vil holde United løpende oppdatert her, definitivt.

Den siste setningen i avsnittet over var dårlig ironi, men det gjelder ikke Tottenhams interesse i Paulo Dybala - skal vi tro Evening Standard. Det vil kreve gode 80 millioner pund for å friste Juventus til å kvitte seg med argentineren, melder samme avis.

Huddersfield skal prøve å hente Chelseas Trevoh Chalobah på en permanent overgang i sommer, skriver Goal.

Aston Villa er i samtaler med Juventus om Mattia Perin. Målvakten var i utgangspunktet enig med Benfica om en overgang, men overgangen falt sammen etter en mislykket medisinsk sjekk, skriver Football Italia. Så får vi se om det går bedre på forsøk nummer to.

Portsmouth har et stortalent i sine rekker. Leon Maloney scoret 26 mål for reservene forrige sesong, og nå melder The Sun at London-klubbene Chelsea og West Ham er interessert i å hente 18-åringen på lån neste sesong.

Når vi først er inne på 18-åringer og lån: Wolfsburg og RB Leipzig skal være interessert i å gjennomføre nettopp en slik avtale med Arsenals Emile Smith Rowe, skriver The Independent.