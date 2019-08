Torsdagens Premier League-rykter

Barcelona skal være bekymret for manglende interesse rundt Philippe Coutinho.

Philippe Coutinho har ikke slått helt til i Barcelona, og nå melder ESPN at den katalanske klubben ønsker å selge brasilianeren. Den amerikanske storkanalen melder imidlertid at Barca-ledelsen er bekymret over at det ikke er kommet noen bud på den tidligere Liverpool-spilleren.

Paulo Dybala er koblet til Manchester United i disse dager, men argentineren skal ha et klinkende klart lønnskrav. Daily Mail skriver at stjernespilleren krever 350.000 pund i uka for å signere for Manchester United.

Franske RMC melder at Lille-president Gerard Lopez har bekreftet at Nicolas Pépé vil bli solgt til Arsenal for rundt 73 millioner pund.

Det har vært stille rundt Wilfried Zaha det siste døgnet, men nå melder Daily Mail at Napoli er klare til å tilby 60 millioner pund for Crystal Palace-spilleren.

Liverpool Echo melder at Everton jobber med å hente inn Mainz-spilleren Jean-Philippe Gbamin.

Arsenal-kaptein Laurent Koscielny er bestemt på å forlate klubben til tross for at han er i samtaler om en ny kontrakt. Det melder Independent.

Etter at Bayern-trener Niko Kovac uttalte at han føler seg trygg på signeringen av Leroy Sané, har Bayern-ledelsen sett seg nødt til å gripe inn. Nå har klubbens sportsdirektør Hasan Salihamidzic beklaget Kovacs uttalelser til Manchester City. Det melder tyske Bild.

Goal.com skriver at Zenit St. Peteresburg er klare til å annonsere signeringen av Barcelonas Malcom.

Daily Mail viser til La Provence, som skriver at Manchester United vil gi Barcelona kamp om Marseilles stjerneskudd Isaac Lihadji (17).

Samtidig skriver samme avis at United er kommet til enighet med Monaco om en overgang for 16 år gamle Hannibal Mejbri.

Rangers-manager Steven Gerrard har uttalt at de har gitt opp håpet om å låne Liverpools Ryan Kent, og at de ikke har råd til å kjøpe 22-åringen på permanent basis. Det melder Daily Record.

Evening Standard skriver at Danny Drinkwater ser ut til å bli i Chelsea ettersom det ikke er kommet noen konkrete bud på 29-åringen.