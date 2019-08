Torsdagens Premier League-rykter

Så er dagen kommet: Det er deadline day!

Vi begynner denne spesielle dagen med rapporter fra Sky Sports, som melder at Tottenham er enig med Fulham om en overgangssum for 19-åringen Ryan Sessegnon. Stortalentet ventes å bli klar i løpet av deadline day.

West Ham skal være i ferd med å sikre seg Basel-spiss Albian Ajeti for åtte millioner pund, melder Sky Sports.

The Mirror hevder at det går mot en overgang til Arsenal for David Luiz, og at midtstopperen får lov til å bytte klubb for en overgangssum på bare åtte millioner pund. Tidligere denne uken kom det rapporter om at Luiz forsøker å presse frem en overgang til lenger nord i London.

Crystal Palace-stjernen Wilfried Zaha har ifølge en rekke britiske medier levert inn en såkalt overgangssøknad og ønsker å forlate klubben før vinduet stenger. Zaha kobles kraftig til Everton, men Palace skal ha gitt klar beskjed om at de ikke selger for mindre enn 100 millioner pund. Happy deadline day, der altså.

Burnley skal ha et håp om å sikre seg Danny Drinkwater på lån fra Chelsea, melder Daily Mail. Midtbanespilleren skal ikke være i planene til Frank Lampard.

Newcastle skal være i ferd med å signere svenske høyrebacken Emil Krafth, melder Newcastle Chronicle. 25-åringen kommer fra franske Amiens.

Christian Eriksen ble heftig koblet til Manchester United tidligere dette vinduet, men den avtalen virker å være død. Nå skriver The Independent at Eriksen er ønsket av Atletico Madrid.

Juventus-spiller Sami Khedira skal ifølge Daily Star ha avslått to mulige overganger til ukjente klubber fordi han heller håper at en overgang til Arsenal skal gå i orden på deadline day.

Monaco skal ha et håp om å sikre seg Liverpools Xherdan Shaqiri, melder Blick. Men trolig vil ikke Jurgen Klopp slippe sveitseren i dette vinduet og anser ham som en viktig brikke i stallen.

Napoli krever 23 millioner pund for den albanske forsvarsspilleren Elseid Hysaj, som nylig ble koblet til Tottenham, skriver Goal.

Sky Sports hevder å vite at Real Madrid har åpnet samtaler med Paris Saint-Germain rundt en overgang for superstjernen Neymar. Dermed kan det gå mot en kontroversiell overgang for spilleren som tidligere ikledde seg rivalene Barcelonas drakt.

Overgangssagaen rundt Paulo Dybala ruller videre, og nå melder The Independent at det kan gå mot en overgang til Tottenham. De hevder at Dybala har gitt tommel opp for å forlate Juventus til fordel for Tottenham.

Gianluca di Marzio melder at Manchester United ønsker å erstatte Romelu Lukaku med duoen Iñaki Williams og Fernando Llorente. Førstnevnte spiller i Athletic Club, mens sistnevnte står uten kontrakt.

Den meget troverdige BBC-journalisten David Ornstein melder om at Tottenham og Real Betis har kommet til enighet om en overgang for den argentinske midtbanespilleren Giovani Lo Celso.

Happy deadline day!