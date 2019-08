Torsdagens Premier League-rykter

Manchester Uniteds vil kvitte seg med Alexis Sanchez.

Manchester United skal svært gjerne ønske å kvitte seg med Alexis Sanchez. Ifølge The Sun skal Ole Gunnar Solskjær true med å sende chileneren ned på reservelaget om han blir værende i klubben. Roma, som tidligere har vist interesse for Sanchez, skal nå se på andre alternativer.

Tre andre italienske klubber skal fremdeles være interessert i Alexis Sanchez. Trioen AC Milan, Juventus og Napoli skal ha øynene på angrepsspilleren, ifølge Daily Mail.

Overgangssagaen rundt Neymar fortsetter. Nå skal Real Madrid ha avslått å inkludere Vinicius Junior i en avtale som ville har sendt han til PSG i bytte mot Neymar, det skriver spanske AS.

Les: - Full krig mellom Barcelona og Real Madrid om Neymar

Manchester United skal være nære på å signere en ny kontrakt med svenske Victor Lindelöf. Aftonbladet melder at svensken kan vente seg en lønnsøkning fra de 75 000 pundene han tjener i uka i dag.

Bayern Munchen har ikke helt lagt interessen for Leroy Sane på is. Manchester City-vingen pådro seg en alvorlig kneskade i sommer, men det skal ikke ha endret tyskernes syn på en mulig overgang, melder tyske Bild.

En kuriøs nyhet angående Bruno Fernandes. Portugiseren skal angivelig ha vært et overgangsmål for Manchester United i sommer, men nå melder Daily Mail at Uniteds speidere skal ha stemt imot en overgang fordi Fernandes «gir bort ballen for ofte»

Alex Iwobi forlot Arsenal til fordel for Everton denne sommeren. Ifølge Daily Mirror skal nigerianeren ha uttalt at han vil bevise at han er mer enn bare et kommende talent.

Den tyske storklubben Borussia Dortmund avslo en henvendelse fra en stor europeisk klubb på Jadon Sancho i sommerens overgangsvindu. Tyske Ruhr Nachrichten rapporterer at Manchester United skal ha siktet innstilt på 19-åringen.

Ifølge Independent planlegger Tottenham å sette seg ned med Christian Eriksen før det europeiske overgangsvinduet stenger, for å diskutere en ny kontrakt for dansken. Det skal fremdeles være interesse fra Real Madrid og Juventus.

Tidligere Liverpool-spiss Daniel Sturridge skal være nære å signere for tyrkiske Trabzonspor, det melder Goal.com.

Arsenal kan vente seg en ekstra slant med penger inn på kontoen etter at Lyon har kjøpt Jeff Reine-Adelaide fra Angers. London-klubben har krav på 10% av overgangen på 25 millioner euro, ifølge Ouest France.

Fernando Llorente sin kontrakt med Tottenham gikk ut etter foregående sesong. «Spurs» forventer ikke at 34-åringen vil vende tilbake til klubben på en ny kontrakt denne sesongen, det skriver Evening Standard.