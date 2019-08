Torsdagens Premier League-rykter

Nacho Monreal kan bli lagkamerat med Martin Ødegaard i Real Sociedad.

Serie A-klubben Sassuolo er på jakt etter en kantspiller før overgangsvinduet stenger i Italia etter at Rogerio nylig pådro seg en skade. Ifølge Sky Italia ser klubben på Chelseas Kenedy som en perfekt erstatter. Brasilianeren har de siste sesongene vært lånt ut til blant annet Watford og Newcastle.

En annen mann som kan være på vei bort fra Chelsea er Timeoue Bakayoko. Franskmannen, som var lånt ut til AC Milan forrige sesong, nærmer seg nå en retur til Monaco, melder RMC. Det skal i første omgang være snakk om et lån, men med opsjon på kjøp.

Som tidligere i uken, melder flere britiske medier at Nacho Monreal kan signere for Real Sociedad før mandagens deadline. Torsdag er det London Evening Standard som hevder å vite at en overgang nærmer seg.

Arsenal-spissen Sam Greenwood har havnet på AC Milans og Juventus' radar etter storspill i U17-EM tidligere i sommer, skriver The Sun.

Timo Werner har de siste overgangsvinduene blitt koblet til en rekke klubber, blant annet Liverpool. Til tross for at han nylig signerte ny kontrakt med RB Leipzig, utelukker han ikke at han vil prøve seg i utlandet en gang i fremtiden, skriver The Mirror.

Les også: Onsdagens Premier League-rykter

Asmir Begovic ser akkurat nå ut som et fjerdevalg mellom stengene i Bournemouth og vurderer nå om tiden er inne for å forlate klubben, melder The Sun. Aaron Ramsdale har stått Premier League-kampene for Bournemouth, mens Artur Boruc har sittet på benken. Onsdag ble Mark Travers den store helten i straffesparkkonkurransen mot Forest Green, da han reddet tre straffer.

Barcelona og PSG skal være enige om overgangssum for Neymar, som dermed kan komme til å returnere til Katalonia. Partene er imidlertid ikke enige om alle detaljene og betingelsene. PSG ønsker blant annet å få Ousmane Dembele i retur, skriver The Mirror.

Ifølge den spanske avisen Sport kan også Ivan Rakitic komme til å bli en del av avtalen. Avisen hevder prisen vil ligge på rundt 125 millioner euro, pluss Rakitic og Dembele.