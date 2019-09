Torsdagens Premier League-rykter

Storklubb går for tre Manchester United-profiler. Spurs-stjerner er fortsatt hete i Spania.

Juventus vil prøve å selge både Mario Mandzukic (33) og Emre Can (25) i januar, hevder nettstedet Goal. Mandzukic ble satt i forbindelse med både Manchester United og Borussia Dortmund i sommer, men en overgang ble aldri noe av.

Can er sjokkert over å bli utelatt fra Juventus' Champions League-tropp, og hevder han ble lovet noe annet i forrige uke. Tyskeren med fortid i Liverpool sier han og agenten var i samtaler med andre klubber. Paris Saint-Germain var blant dem, men Can seg for å bli i Juventus etter å ha diskutert situasjonen med torinoklubben.

At Juventus ønsker å slanke spillerstallen har vært åpenbart over lang tid, men det betyr tilsynelatende ikke at de skal slutte å hente inn flere profilerte fjes.

Ifølge Gazzetta dello Sport planlegger Juve å gjøre framstøt for å sikre seg intet mindre enn tre Manchester United-spillere neste sommer. Noe overraskende nevnes det ikke noe om Paul Pogba denne gangen. Serie A-mesteren er nemlig ute etter stjernekeeper David de Gea (28), midtstopper Eric Bailly (25) og midtbaneankeret Nemanja Matic (31), skal vi tro den italienske sportsavisa.

The Sun hevder de to baskiske rivalene Athletic Bilbao og Real Sociedad følger nøye med på situasjonen til Chelseas allsidige forsvarsspiller og lagkaptein César Azpilicueta (30). Etter en skuffende sesongstart, er det ifølge den engelske tabloidblekka ventet at manager Frank Lampard vil gi backtalentet Reece James (19) flere sjanser så snart han er tilbake fra ankelskaden han plages av.

Et annet stort Chelsea-talent, vingen Callum Hudson-Odoi (18), er nå beredt til å skrive under på en lang kontrakt med klubben, melder Football.London.

Den danske angriperen Pione Sisto (24) er ute i kulda hos Celta Vigo. Lokalavisa Faro de Vigo hevder at Aston Villa bød drøy 99 millioner kroner for å sikre seg Sisto i sommer, men at spilleren selv satte foten ned for en overgang. Det skal 24-åringen ha gjort til tross for signaler om at han neppe vil få spilletid i Celta framover.

Mundo Deportivo påstår at Barcelona kunne ha signert Tottenham-angriper Lucas Moura (27) i sommer, men katalanerne maktet ikke å finne budsjettrom til å bla opp prislappen på brasilianeren. Det skal ha vært på 495,5 millioner kroner.

LAGT MERKE TIL: Christian Eriksen og Lucas Moura gjorde sakene sine svært bra da Tottenham tok seg til mesterligafinale forrige sesong. Foto: Peter Dejong (AP / NTB scanpix)

Atlético Madrid kjøpte derimot Kieran Trippier fra Tottenham i løpet av sommervinduet. Hovedstadsklubben skal fortsatt være interessert i å hente eks-lagkompisen Christian Eriksen (27) fra Spurs også, og er villig til å legge et stort bud på forhandlingsbordet i januar, rapporterer spanske AS.

Bruno Fernandes (24), påstått overgangsmål for Manchester United og Tottenham gjennom hele sommeren, ligger nå an til å forlenge avtalen med Sporting i Portugal. Det hevder i alle fall avisa Record fra republikken i Europas sørvestre utkant.

The Athletic kan fortelle at Nottingham Forest var interessert det tidligere Tottenham-talentet Marcus Edwards (20) i sommer. Nylig havnet den offensive midtbanespilleren isteden i portugisiske Vitória de Guimarães på overgangsvinduets siste dag nylig.

Og når vi først har vært inne på tidligere Premier League-talenter: Ryan Kent (22) gir æren til Steven Gerrard og hans assistentmanager Michael Beale for at han nylig fullførte en permanent overgang fra Liverpool til skotske Rangers.