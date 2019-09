Torsdagens Premier League-rykter

Hevder Paul Pogba hadde avtale med PSG.

Det er mange rykter rundt Tottenhams Christian Eriksen selv om overgangsvinduet er stengt og nå melder Daily Express at det kan bli en byttehandel med dansken og Juventus' Paolo Dybala til vinteren. Dybala var ønsket av Spurs i sommervinduet, men en overgang kom aldri i orden den gang.

Manchester Uniteds Paul Pogba skal ha vært enig med franske PSG om en avtale verdt 429.000 pund i uka i sommer. Overgangen ble imidlertid aldri noe av fordi PSG ikke klarte å bli enig med Barcelona om en overgang for Neymar, hevder Calciomercato.

Real Madrid og Chelsea skal angivelig ha en avtale rundt Ngolo Kante. Avtalen går ut på at de blå fra London skal informere den spanske storklubben hvis det skulle tikke inn et bud fra en annen klubb på den franske midtbanemannen, skriver Defensa Central.

Bruno Fernandes var et av sommerens heteste navn på overgangsmarkedet, men ble aldri solgt fra Sporting. Ifølge A Bola kan imidlertid midtbanespilleren være tilgjengelig for rundt 62 millioner pund i januar. Tottenham og Manchester United er blant klubbene som ble koblet med spilleren.

Tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger avslører at han i sin tid forsøkte å hente Jadon Sancho til klubben, ifølge Express. Det var imidlertid tyske Borussia Dortmund som vant kampen om vingen den gang og i tysk fotball har 19-åringen blomstret opp til å bli en av Europas mest spennende unge spillere.

Manchester United skal ha vært i møter med Dortmund i sommer for å diskutere en overgang for Sancho, men Dortmund gjorde det klart at de ikke ønsket å selge, skriver The Independent.

En annen spiller som skal ha blitt vurdert av United er Athletic Bilbaos Inaki Williams. Spilleren avslører selv at han var i kontakt med Premier League-klubben, før han valgte å forlenge sin avtale med baskerne, ifølge Cadena Ser.

Chelseas Victor Moses er utlånt til Fenerbahçe i Tyrkia, men skal vi tro The Star er det ikke aktuelt for spilleren å gjøre avtalen permanent etter sesongen, selv om tyrkerne har en opsjon på å gjøre nettopp det.

Manchester United vurderer å la manager Ole Gunnar Solskjær få hente inn en ny midtbanespiller i januarvinduet. Det skal være midler tilgjengelig for en slik signering, hevder Manchester Evening News.

Everton skal ha takket nei til et bud fra Borussia Dortmund på unggutten Anthony Gordon, skriver Football Insider. Den offensive midtbanespilleren har landskamper på U19-nivå for England.