Torsdagens Premier League-rykter

Manchester United forsøker å sikre seg flere spillere på langtidskontrakter.

Nylig signerte både David de Gea og Victor Lindelöf nye avtaler med Manchester United, og nå håper klubbledelsen at også Jesse Lingard og Mason Greenwood vil takke ja til en ny kontrakt. Manchester United håper også å overbevise Paul Pogba om å signere en ny avtale, men det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til franskmannens fremtid, skriver London Evening Standard.

The Sun skriver at Olivier Giroud kan komme til å forlate Chelsea i januar og at Inter skal være interessert i å hente ham til Milano når overgangsvinduet åpner. Den franske spissen har kun startet én Premier League-kamp så langt denne sesongen og er et tydelig andrevalg i klubben bak unggutten Tammy Abraham.

Tottenham Hotspur kjøpte unggutten Jack Clarke fra Leeds United i sommer, men sendte spilleren umiddelbart tilbake på lån til Leeds. Denne sesongen har det imidlertid blitt svært lite spilletid på Clarke og nå vurderer Spurs om de skal hente tilbake 18-åringen i januar, hevder Daily Mail.

Liverpool-stopper Virgil van Dijk avviser at han nærmer seg en ny avtale med klubben, melder Sky Sports. Den nederlandske midtstopperen som har vært en nøkkelspiller for Liverpool forklarer at han for øyeblikket fokuserer på det som skjer på banen og at han får se hva som skjer i fremtiden.

Den norske Red Bull Salzburg-spissen Erling Braut Haaland stjal overskriftene med sitt hattrick i Champions League-kampen mot Genk tidligere i denne uken, og mediene er ikke treige med å spekulere i hvor nordmannens fremtid ligger. Foreløpig virker Haaland meget fornøyd med tingenes tilstand i Østerrike, men engelske The Mirror tror Manchester United kan være interessert i spissen og skriver at den engelske storklubben hadde speidere på plass i Salzburg under tirsdagens kamp. United må imidlertid trolig vente seg konkurranse for Haaland dersom de skulle være interessert.

Tottenhams ivorianske back Serge Aurier imponerte stort i forrige seriekamp mot Crystal Palace, men spilleren har likvel til gode å overbevise manager Mauricio Pochettino om at han er rett mann for Spurs, melder France Football. Derfor skal Aurier være tilgjengelig for salg i januar.

Xherdan Shaqiri skal ha antydet overfor Teleclub at han er noe frustrert over lite spilletid i Liverpool. Den sveitsiske landslagsspilleren har fått få sjanser denne sesongen og det spekuleres nå i at Shaqiri kan ville forlate Liverpool allerede i januar selv om neste sommer er mer sannsynlig.

Blackburn skal være i forhandlinger med tidligere Fulham- og Tottenham-spiller Lewis Holtby. Tyskeren er for øyeblikket klubbløs etter at han forlot Hamburg etter forrige sesong, skriver Daily Mail.