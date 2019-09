Torsdagens Premier League-rykter

Tottenham kan miste flere profiler.

Real Madrid ønsker å gjøre et storinnrykk hos Tottenham. Først ønsker de å skrive en før-kontrakt med Christian Eriksen (27) i januar, før de planlegger å hente manager Mauricio Pochettino til sommeren. Ifølge Mirror er dette hovedplanen til den spanske hovedstadsklubben. Skulle dette skje

Samtidig skriver Daily Mail at Tottenham frykter at nettopp noe slikt kan skje. Hvittrøyene vil gjerne selge Eriksen i januar for å få penger for han, men klubben erkjenner at det trolig vil bli snakk om en gratisovergang om et lite år.

Ole Gunnar Solskjær skal ha vært lysten på å hente Mario Mandzukic (33) i sommer, men en overgang gikk i vasken. Nå skal imidlertid kroaten ha takket nei til en kjempekontrakt fra en klubb i Qatar i påvente av et nytt framstøt fra Manchester United i januar, skriver Daily Mail.

Tross å ha blitt 37 år, har ikke Zlatan Ibrahmiovic noen plan om å legge fotballskoene på hyllen. Torsdag skriver spanske AS at argentinske Boca Juniors vurderer å hente svensken.

Barcelona-legenden Xavi skal ifølge Daily Mail ha uttalt at han ser Raheem Sterling (24) som det perfekte Barcelona-kjøp. Xavi kobles stadig til en trenerjobb hos katalanerne.

Erling Braut Haaland (19) har snakket positivt om Ole Gunnar Solskjær den siste tiden. Det får fart i overgangsryktene rundt nordmannen. Britisk presse kobler nå spissen med Manchester United.

Harry Kane (26) har ikke storspilt så langt denne sesongen, men sees fremdeles på som nærmest uvurderlig i Tottenham. Ifølge Telegraph må en potensiell kjøpende klubb bla opp 250 millioner pund om de vil sikre seg spissen.