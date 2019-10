Torsdagens Premier League-rykter

Barcelona-spiller kobles med Manchester United.

Manchester United fortsetter å kartlegge Leicester-profilen James Maddison, skriver Daily Mail. Det er ventet at United vil gjør ete forsøk på å hente playmakeren for rundt 80 millioner pund neste sommer.

Barcelona-angriperen Ousmane Dembele skal angivelig også stå høyt på ønskelisten til United-manager Ole Gunnar Solskjær. Det melder Manchester Evening News.

Raheem Sterling har flere ligatitler på merittlisten, men hans Manchester City har fortsatt til gode å vinne Champions League. Angrepsspilleren mener imidlertid at det nå kun er et tidsspørsmål før de lyseblå går til topps i den turneringen, melder Mirror.

Tottenhams spillere skal være bekymret over hva som skjer med manager Mauricio Pochettino. Spillerne skal ifølge Daily Mail frykte at argentineren ser etter en måte å komme seg bort fra londonklubben, etter en svak start på sesongen.

Tidligere Tottenham-spiss Dimitar Berbatov sier i et intervju at han tror Spurs' styreformann Daniel Levy kommer til å holde samtaler med Pochettino denne uken for å finne fram til den rette veien videre for klubben, skriver Daily Star.

Pochettino selv skal ha hatt en såkalt kriseprat med spillerne etter tapet for Bayern München i Champions League denne uken, melder The Mirror.

Tidligere Chelsea-boss Maurizio Sarri ønsker angivelig å hente Ngolo Kante til sitt Juventus. Den italienske klubben skal være villig til å hoste opp rundt 70 millioner pund for midtbanemannen, ifølge Daily Mail.

Arsenal-manager Unai Emery sier at klubbens rekordkjøp Nicolas Pepe er nødt til å lære seg å håndtere presset som følger med det å være Arsenal-spiller. Londonklubben betalte 72 millioner euro for ivorianeren i sommer, skriver Mirror.

Chelsea snuser på Monaco-stopperen Benoit Badiashile, ifølge The Sun. De blå må imidlertid vente med å signere 18-åringen til overgangsnekten som klubben er ilagt som straff av FIFA blir opphevet, påpeker avisen videre.

West Ham skal ha satt en pris på svimlende 80 millioner pund for Declan Rice, ifølge The Star. Manchester United har vist interesse for midtbanespilleren.

Bayern München funderer på å hente unggutten Jude Bellingham fra Birmingham, hevder The Sun. Den tyske klubben tror 16-åringen fort kan bli det neste engelske stjerneskuddet i Bundesliga.

Arsenal kan komme til å kjøpe Dayot Upamecano fra RB Leipzig. Londonklubben fikk et bud på stopperen avvist i sommer, men skal være villig til å betale 53 millioner pund ved neste korsvei. Unai Emery skal være en stor beundrer av 20-åringen, ifølge The Sun.