Torsdagens Premier League-rykter

Christian Eriksen til Madrid - og Isco til London? Her er dagens ryktespalte.

Vi starter dagen med et sedvanlig Christian Eriksen-rykte.

Dansken skal stadig være ønsket av Real Madrid, og El Desmarque mener å vite at Isco kan ende opp med å gå motsatt vei allerede i januarvinduet.

Samme publikasjon melder at Arsenal har lagt inn et bud på Real Madrids Lucas Vasquez. The Sun legger til at London-klubben også er interessert i Olympiakos-ving og Omar Elabdellaoui-lagkamerat Daniel Podence.

Litt mer Arsenal:

Mohamed Elneny forsvant på lån til Besiktas i sommer, men kan ende opp i AC Milan i januar, skriver Daily Mirror. I samme avis kommer det også frem at Mesut Özil figurerte i en treningskamp bak lukkede dører i landslagspausen - og kan dermed være aktuell for en plass i troppen mot Sheffield United på mandag.

Det er heller ingen grunn å tro at vi har lest det siste om Massimiliano Allegri og Manchester United. Onsdag ble det meldt at italieneren er i konkrete forhandlinger med United, og torsdag følger Tuttosport opp med at Allegri kan tenke seg å bringe Mario Mandzukic og Emre Can med seg til Old Trafford.

I sommer var Mario Lemina en ettertraktet spiller og endte til slutt opp i Galatasaray på lån fra Southampton. Nå meldes det fra tyrkiske Fotomac at det låneoppholdet kan bli kortere enn først antatt - og at spilleren kan returnere til Premier League allerede i januar.

BEDRE KONTRAKT? Matthew Longstaff feirer etter scoringen mot Manchester United i Premier League. Foto: Lee Smith (Reuters)

I Newcastle ønsker de å knytte Longstaff-brødrene til nye og forbedrede kontrakter, men skal stå fast når det gjelder storebror Sean - som skal være ønsket av Manchester United. Mail mener å vite at lillebror Matty får ny kontrakt i løpet av dager.

Billy Gilmour har avslørt at han ønsket seg et låneopphold denne sesongen, en forespørsel som skal ha blitt blankt avslått av Chelsea-sjef Frank Lampard.

Lampard skal også være svært interessert i «sensasjonen» Charlie Allen, som spiller for Linfield. Stortalentet, født i 2003, skal også være ønsket av Southampton og Tottenham, skriver The Sun.