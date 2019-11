Torsdagens Premier League-rykter

Manchester United-profil vurderer å forlate klubben.

Det er Manchester Evening News som skriver at Nemanja Matic tenker på å forlate Manchester United allerede i januar. Kontrakten til Matic varer frem til sommeren, men klubben har mulighet til å forlenge denne til 2021. Matic er imidlertid ikke lenger noe førstevalg på Uniteds midtbane og klubben kan være villige til å gi slipp på serberen allerede i januar, skriver avisen.

Kai Havertz i Bayer Leverkusen skal være åpen for å forlate den tyske klubben og Bundesliga. Spanske Marca hevder at Manchester United er blant klubbene som skal være interessert i 20-åringen som også kobles til klubber som Barcelona, Juventus og Bayern München. Mye tyder på at en eventuell overgang først vil være aktuelt til sommeren.

Olivier Giroud har ikke klart å etablere seg som noe førstevalg på Stamford Bridge og nå virker det som Chelsea står klare til å selge den 33 år gamle franskmannen. Det er The Telegraph som skriver at London-klubben vil lytte til bud for spilleren når overgangsvinduet åpner.

The Telegraph skriver også at spanske Pedro også kan være på vei bort fra Chelsea. I likhet med Giroud skal London-klubben være forberedt på å selge 32-åringen som ble hentet fra Barcelona i 2015.

Tidligere Arsenal-manager Arsene Wenger blir som Nettavisen skrev onsdag, koblet til den ledige managerjobben i Bayern München. Nå hevder The Sun at den tyske klubben kommer til å tilby franskmannen muligheten til å lede laget ut sesongen.

Til slutt tar vi med at West Ham vurderer å hente tilbake Grady Diangana fra lån hos West Bromwich. Det er Sky Sports som skriver at West Ham-manager Manuel Pellegrinin ønsker flere offensive alternativer i andre halvdel av sesongen.