Torsdagens Premier League-rykter

Hevder storklubbene kjemper om signaturen til Dortmunds engelske stjernespiller.

19 år gamle Jadon Sancho skal være klar til å forlate Borussia Dortmund og prøve ut nye utfordringer, skriver Daily Mail. Avisen hevder at både Liverpool og Manchester United er blant klubbene som ønsker å signere Sancho. De må imidlertid vente seg tøff konkurranse fra andre storklubber som PSG, Real Madrid og Barcelona.



Brasilianske Willian ser for øyeblikket ut til å forlate Chelsea når kontrakten hans går ut til sommeren. Det betyr at han har muligheten til å forhandle med andre klubber allerede i januar. The Mirror hevder at både Juventus og Barcelona være interessert i å få på plass en avtale med Willian allerede på nyåret.

David Silvas tid i Manchester City går mot slutten og nå spekuleres det i at 33-åringen kan komme til å flytte til Japan. Daily Mail skriver at Silva i sommer er aktuell for en overgang til Andres Iniestas japanske klubb Vissel Kobe.

Tottenham-back Danny Rose gjorde det onsdag klart i et oppsiktsvekkende intervju med London Evening Standard at han akter å bli værende i London-klubben ut sin egen kontraktstid til tross for at klubbledelsen har forsøkt å selge ham. Nå skriver Daily Star at Christian Eriksen, Jan Vertonghen og Toby Alderweireld vil gjøre det samme. Deres avtaler med Spurs går ut til sommeren, mens Rose har 18 måneder igjen av sin kontrakt.

Bayern München var nær med å signere Leroy Sane fra Manchester City i sommer, men en alvorlig kneskade gjorde at tyskerne valgte å gå for Philippe Coutinho i stedet. Nå skriver imidlertid Daily Mail at Bayern München igjen er interessert i 23-åringen fra City.

Napoli har fått en tøff start på sesongen og nå spekulerer italienske Ilmattino at Serie A-klubben kan bli tvunget til å selge deres stjernestopper Kalidou Koulibaly av økonomiske årsaker. Koulibaly har blitt koblet blant andre Manchester United.

Til slutt tar vi med at Leicester blir koblet til Metz-angriper Habibou Diallo. Det er lokalavisen Leicester Mercury som hevder at den 24 år gamle spissen kan bli kjøpt i januar, men at klubber som Tottenham, Chelsea og Newcastle også kan være interessert.