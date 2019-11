Torsdagens Premier League-rykter

Positive nyheter for José Mourinho og Tottenham, stortalent er lite lysten på Liverpool og Manchester United, og sju store klubber ønsker tysk stjerne.

Jan Vertonghen er åpen for å forlenge sin avtale med Tottenham. Den 32 år gamle belgieren skal ha blitt mer positiv til å forhandle om en ny avtale etter at José Mourinho overtok som manager i londonklubben, hevder Sky Sports.

Mourinho skal også være ivrig etter å forlenge kontrakten til en annen belgisk forsvarsspiller, nemlig Toby Alderweireld, skriver Football.London.

Alderweireld, som er på utgående kontrakt i klubben, skal ha uttalt til Talksport at han føler seg heldig som får jobbe under Mourinhos ledelse.

Borussia Dortmund-stjernen Jadon Sancho har blitt koblet med både Manchester United og Liverpool, men den unge angrepsspilleren foretrekker angivelig en overgang til Barcelona eller Real Madrid, hevder Daily Star.

West Ham vurderer å hente tilbake David Moyes som manager skulle en presset Manuel Pellegrini få sparken som manager i londonklubben, melder London Evening Standard.

Leicester-stopper Caglar Soyuncus agent skal ha avvist spekulasjoner om at spilleren er aktuell for en overgang til Arsenal, Manchester City eller Galatasaray, ifølge lokalavisen Leicester Mercury.

Manchester United, Liverpool, Chelsea og Manchester City jakter alle Bayer Leverkusen-stjernen Kai Havertz, ifølge tyske Bild. Totalt sju store klubber skal ha tatt kontakt og forhørt seg om midtbanespilleren, ifølge avisen.

Jermain Defoe skal være villig til å gå ned i lønn for å sikre seg en permanent overgang fra Bournemouth til Rangers, der han er på lån nå, melder Football Insider.

Bruno Fernandes ble jaktet av både Manchester United og Tottenham i sommer. Nå har imidlertid Sporting-spilleren signert en ny kontrakt og utkjøpsklausulen hans skal ha gått opp fra 20 millioner pund til 85 millioner pund, hevder The Mirror.

Real Valladolid-forsvarer Mohammed Salisu har blitt koblet med både Everton og Manchester United. Han har en utkjøpsklausul på rundt 12 millioner pund, men skal nå være i forhandlinger med sin spanske klubb om en ny avtale, melder Sport Witness.

Manchester United skal ikke lenger ha behov for å signere en ny venstreback, etter at unggutten Brandon Williams har fått sitt store gjennombrudd denne sesongen, skriver The Times.

River Plate-spissen Rafael Santos Borre skal ha vært aktuell for Everton, men spilleren selv avviser at Premier League-klubben har lagt inn bud, ifølge Sport Witness.