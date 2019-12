Torsdagens Premier League-rykter

Nok en storklubb skal være ute etter Borussia Dortmund-spiller Jadon Sancho.

Sancho har blitt koblet til nærmest alle storklubber de siste månedene, og nå skriver Goal at den engelske landslagsspilleren skal være ønsket av Chelsea. Nettstedet skriver at London-klubben skal være villig til å sette overgangsrekord for å sikre seg 19-åringen.

Chelsea har imidlertid fortsatt overgangsnekt, men Daily Telegraph skriver at London-klubben torsdag vil få beskjed om forbudet, som i utgangspunktet løper til februar, vil bli opphevet slik at de kan handle i januarvinduet.

Ole Gunnar Solskjærs assistentmanager Mike Phelan uttaler ifølge Evening Standard at klubben fortsatt ønsker seg «superstjerne-signeringer».

Apropos United; En spiller det aldri står stille rundt, er Paul Pogba. Franskmannen er ennå ikke tilbake fra sin skade, men nå skriver Marca at Real Madrid-manager Zinedine Zidane fortsatt ønsker å sikre seg sin landsmann.

Samtidig skriver Metro at Manchester City skal føle seg trygge på at Raheem Sterling vil skrive under på en ny kontrakt med klubben, en kontrakt som vil gjøre han til klubbens best betalte noensinne.

En annen som kan komme til å forlenge kontrakten med klubben sin er Lucas Digne. Daily Mail skriver nemlig at Everton forbereder en ny langtidsavtale for venstrebacken.

Milan Live skriver at West Ham leder an i kampen om Milans ivorianske midtbanespiller Franck Kessie. 22-åringen skal imidlertid også være ønsket av Wolverhampton.

Salzburg-talentet Karim Adeyemi (17) er en ettertraktet spiller, og Mirror skriver nå at både Liverpool og Arsenal skal ha kastet seg inn i kampen om 17-åringens signatur. Tyskeren, som også skal være ønsket av Barcelona, er for tiden utlånt til den østerrikske klubben Liefering.

Til slutt tar vi med litt Tottenham-rykter. Football Insider skriver nemlig at José Mourinhos klubb nå planlegger å legge 25 millioner pund på bordet for å sikre seg Norwich-stopper Ben Godfrey.

