Torsdagens Premier League-rykter

- Everton sjekker mulighetene for å hente Zlatan Ibrahimovic tilbake til England i januar.

Everton har vært i samtaler med agent Mino Raiola for å sjekke mulighetene for at Zlatan Ibrahimovic er åpen for en overgang til Goodison Park. Dette til tross for at AC Milan er klare favoritter til å signere den 38 år gamle svensken, melder Arena Napoli.

Både Arsenal og Everton står for tiden med midlertidige managere i henholdsvis Fredrik Ljungberg og Duncan Ferguson. Det er ventet at begge klubbene vil kontakte Carlo Ancelotti etter at italieneren fikk sparken i Napoli, skriver London Evening Standard.

LES OGSÅ: Erik Thorstvedt gruet seg til å gi sønnen et trist budskap. Det som skjedde da, glemmer han aldri

Duncan Ferguson har ifølge Liverpool Echo gjort det klart at han ikke er interessert i å ta jobben permanent, selv om han fikk en glimrende start med 3-1-seier mot Chelsea sist helg.

Den amerikanske milliardæren Todd Boehly skal være interessert i å kjøpe Chelsea FC, til tross for at klubben har insistert på at de ikke er til salgs, skriver The Telegraph. Boehly eier fra før baseball-klubben Los Angeles Dodgers.

Manchester United er blant lagene som viser størst interesse for Leverkusen-talentet Kai Havertz. United vil imidlertid få tøff konkurranse fra Barcelona, Liverpool, Real Madrid og Bayern München, som også følger 20-åringen tett, skriver Bild.

Overgangsryktene rundt Chelsea har skutt fart etter at forbudet mot registering av nye spillere ble opphevet. Ifølge The Mirror håper manager Frank Lampard å hente Wilfried Zaha fra Crystal Palace i januar.

LES OGSÅ: Dette er de 12 beste Premier League-lagene gjennom tidene (+)

Daily Mail skriver torsdag at Chelsea også hadde speidere for å følge Lyons Moussa Dembele og Timo Werner fra RB Leipzig i Champions League denne uken.

En som kan være på vei bort fra Chelsea, er Olivier Giroud, som har fått lite spilletid denne sesongen. Football London hevder Inter og Atletico Madrid er aktuelle klubber for den 33 år gamle spissen.

LES OGSÅ: Idrettsprofil mener han ble fintet ut av Skavlan: - Jeg følte meg ukomfortabel

West Ham-manager Manuel Pellegrini var høyt oppe etter at West Ham slo Chelsea 1-0 etter tre strake tap. Etter seieren i London-derbyet har det imidlertid blitt ytterligere to tap mot Wolves og Arsenal, og ifølge The Sun er Pellegrini ferdig i klubben dersom det blir tap mot Southampton til helgen.