Torsdagens Premier League-rykter

Manchester City kan plutselig måtte se seg om etter et helt nytt trenerteam i nær fremtid.

Ifølge franske Le 10 Sport er det ikke bare Mikel Arteta som kan være på vei bort fra Manchester City. Ifølge rapporter i Frankrike skal PSG ha sett seg ut Pep Guardiola som mannen som skal erstatte Thomas Tuchel som trener i den franske hovedstaden.

Samtidig er Arteta nære å lande Arsenal-jobben, men enda gjenstår det noen viktige detaljer før avtalen er i boks. Manchester City skal nå kreve en million pund fra Arsenal for å slippe sin assistent-trener fra sin kontrakt i klubben, det skriver Daily Mail.

Mer manager-rykter. Carlo Ancelotti skal på det nærmeste være klar for Everton. Han skal ha signert en kontrakt som gir han 11,5 millioner pund i årslønn, det melder The Mirror.

Christian Eriksen kan være på vei vekk fra Tottenham. Daniel Levy sier i et intervju at de ikke er redde for å selge dansken til en Premier League-rival, ifølge Evening Standard.

Med Takumi Minamino på vei inn dørene på Anfield skal Liverpool nå ha droppet jakten på RB Leipzig-spiss Timo Werner, ifølge Daily Star.

Leroy Sane skal være svært interessert i en overgang til Bayern Munchen. Tyskeren skal ifølge Bild ønske at en overgang skjer så fort som mulig.

Lille-spiss Victor Osimhen er en ettertraktet mann. Liverpool, Chelsea og Tottenham skal alle ha nigerianeren på sin radar, ifølge Sky Sports. 20-åringen har til tider imponert for den franske klubben etter overgangen fra Charleroi.

Ifølge Daily Mail vil Manchester United forsøke å kvitte seg med Nemanja Matic og Ashley Young allerede i januar.

Tottenham har sett seg ut Nathan Ferguson fra West Brom og Max Aarons fra Norwich som nye forsterkninger. Jose Mourinho har penger å bruke i januar og er ute etter å forsterke blant annet forsvaret sitt, melder Daily Mail. Også Manchester United skal ha kartlagt de to spillerne i en periode denne sesongen.

Merih Demiral skal være ønsket av flere klubber i Premier League i tillegg til AC Milan. Nå skriver Calciomercato at Juventus ikke kommer til å selge forsvarsspilleren.

Brentfords Ollie Watkins har scoret 13 mål i Championship denne sesongen. Det skal ha gjort at Crystal Palace og Sheffield United har fattet interesse for 23-åringen. Prislappen skal nå ligge på rundt 25 millioner pund, ifølge Sky Sports.

