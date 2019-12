Torsdagens Premier League-rykter

Londonrivaler ser etter forsterkninger, mens en PSG-stjerne kan bli det nye årets største fangst på overgangsmarkedet.

Arsenal forbereder seg på samtaler med Juventus om sjansene for å hente midtbanespilleren Adrien Rabiot (24), skal vi tro Foot Mercato. Rabiot ankom Juve gratis i sommer etter en turbulent tid i Paris Saint-Germain. Til nå har den omstridte franskmannen ikke vært en suksess under Maurizio Sarris trenervelde i torinoklubben.

Monaco har angivelig tatt kontakt med tidligere Arsenal-trener Unai Emery i håp om å hente ham tilbake til Ligue 1, rapporterer Le 10 Sport. Emery har også fortid i PSG, og skal ha fått flere tilbud etter at han fikk fyken på Emirates Stadium. Ifølge samme kilde blir også to andre ledige trenere, Marcelino og Laurent Blanc, blir vurdert som mulige erstattere for nåværende Monaco-sjef Leonardo Jardim.

Det kan bli et stadig mer intensivt kappløp om å sikre seg Paris Saint-Germains unge stjerneangriper Kylian Mbappé (21) i 2020. Ifølge den spanske nettavisen Okdiario har Barcelona kastet seg inn i kampen om franske Mbappé. Katalanerne skal være klare for å selge Ousmane Démbéle (22) for å frigjøre plass i det stjernespekkede angrepet.

LES OGSÅ: Vi følger overgangsvinduet direkte her!

Samtidig rapporterer Le Parisien at Real Madrid-president Florentino Pérez har gjort en eventuell Mbappé-overgang til Santiago Bernabéu til en høy prioritet. Det påstås at Real Madrid er villig til å betale opp mot tre millliarder kroner for en Mbappé-overgang. I Barcelona skal man være villig til å tilby 21-åringens landsmenn Antoine Griezmann (28) og Dembélé, i tillegg til 1,2 milliarder kroner for Mbappé.

STORFISK PÅ MARKEDET? Superstjernen Kylian Mbappé er på manges lepper før det kommende overgangsvinduet. Også en rekke Premier League-klubber skal være med i diskusjonen. Foto: Thibault Camus (AP Photo / NTB scanpix)

Samme avis hevder at også Manchester City, Chelsea, Liverpool og Juventus har tatt kontakt angående den svært ettertraktede PSG-angriperen.

Chelsea-manager Frank Lampard bekrefter overfor Daily Mail at klubben jobber for å forlenge kontrakten til kantspiller Willian (31). Brasilianeren, som nylig scoret begge målene i den sterke borteseieren mot Tottenham, har en avtale som løper ut etter denne sesongen.

Franske Le 10 Sport hevder Chelsea også har forhørt seg om Paris Saint-Germains offensive midtbanespiller Julian Draxler (26) med tanke på en overgang. Londonklubben skal dog ikke ha levert inn et offiselt bud på tyskeren enn så lenge.

I tillegg skal Frank Lampard og kompani ha en annen PSG-spiller i kikkerten. Den tidligere Everton-profilen Idrissa Gueye (30) står angivelig også på innkjøpsblokka. En overgang for den defensive midtbanespilleren i januar er dog lite sannsynlig. Senegaleseren ankom PSG fra Everton så seint som i sommer.

Tross det nylige tapet for Chelsea, uttaler Spurs-manager José Mourinho at han ikke forventer å kunne kjøpe inn store navn til Tottenham Hotspur Stadium i januar. Gjengitt hos The Guardian, sier portugiseren at nederlaget ikke har fått ham til å endre oppfatning, og at han er klar over at klubbens prosjekt og visjon.

- Vi kommer aldri til å være konger på markedet, påpeker Mourinho blant annet, og understreker at han er fornøyd med spillerne han har i Tottenham.

Les også Ole Gunnar Solskjær (46) er årets sportsnavn i Nettavisen

Spurs' Boxing Day-motstander Brightons Glenn Murray (36) er ønsket i Championship-klubben Nottingham Forest. Veteranspissens nåværende manager, Graham Potter, erkjenner overfor The Argus at det er mulig Murray forsvinner på nyåret hvis han ønsker det selv.

Trolig blir det i så fall snakk om en overgang på lån for 36-åringen, som bare har kontrakt med Brighton ut inneværende sesong.

LES OGSÅ: Tottenhams Son-anke avvist

Wolverhampton-spiss Patrick Cutrone (21) har slitt med å spille seg inn på laget til trener Nuno Espírito Santo siden overgangen fra Milan i sommer. Football Italia rapporterer at sportsdirektør Daniele Prade hos Fiorentina har vært i England i håp om å sikre seg et lån av den unge italieneren.

West Ham-manager Manuel Pellegrini er under sterkt press, og ifølge Daily Express kan chileneren komme til å se etter en både keeper, midtstopper, midtbanespiller og en spiss i januar. Bordeaux-forsvarer Enock Kwateng (22), Hull-vingen Jarrod Bowen (23) og de to Flamengo-spissene Gabriel Barbosa (23) og Bruno Henrique (28) nevnes blant kandidatene Hammers vurderer.