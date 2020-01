Torsdagens Premier League-rykter

Krzysztof Piatek skal være en ettertraktet mann blant Premier League-klubber i spisskrise.

Både Arsenal og Manchester United skal ha lagt inn bud på Paris Saint-Germains Edinson Cavani, skriver Metro. Nyheten stammer fra det spanske fotballprogrammet El Chiringuito, som melder om interessen fra de engelske klubbene.

The Express hevder at Chelsea er på midtstopperjakt og at klubben har gjort Issa Diop til hovedmålet i denne jakten. De blå fra London vest skal være villig til å by 40 millioner pund for West Ham-spilleren.

The Sun på sin side hevder at Nathan Ake er midtstopperen Chelsea vil ha i januar. Det vil de imidlertid kun gjøre dersom klubben finner en ny arbeidsgiver til Andreas Christensen, skriver avisen. Chelsea skal ha en tilbakekjøpsklausul på 40 millioner pund på Ake, som ble solgt til Bournemouth i 2017.

Også Tottenham, Arsenal og Manchester United skal ifølge El Desmarque være på midtstopperjakt. Den spanske kilden hevder nemlig at trioen er ute etter Samuel Umtiti, og Barcelona skal være villig til å selge frankmannen.

Massimiliano Allegri har gått arbeidsledig etter at han forlot Juventus i slutten av forrige sesong. Daily Mail hevder Allegri drøyer sin retur til treneryrket i håp om at han kan ta over Manchester United når Ole Gunnar Solskjær er ferdig der.

Manchester City vil gjøre en rekke endringer i stallen etter årets sesong, og ifølge The Telegraph vil klubben gjøre seks nye signeringer i 2020. Midtstopper og venstreback er høyest prioritet, men trolig skal også David Silva og Leroy Sané erstattes, påpeker avisen.

Tottenham har kastet seg inn i kampen om Krzysztof Piatek etter at Harry Kane ble skadet, skriver The Guardian. Polakken har hatt en noe trøblete sesong, og kjøpet av Zlatan Ibrahimovic øker neppe sjansene for spilletid. 24-åringen har tidligere i januar blitt koblet til Newcastle og Aston Villa.

Ørjan Nyland stod en glimrende kamp da Aston Villa holdt Leicester til 1-1 i det første semifinaleoppgjøre i ligacupen. Ifølge AS kan imidlertid nordmannen snart få en ny konkurrent om plassen mellom stengene. Etter skaden på Tom Heaton vurderer nemlig Birmingham-klubben å hente Pepe Reina fra AC Milan, skriver spanske AS.