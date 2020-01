Torsdagens Premier League-rykter

Flere Premier League-klubber ønsker å forsterke stallen.

Vi starter dagens ryktespalte i London, der José Mourinhos Tottenham kobles til spissen Ze Luis, som spiller for Porto. Portugisiske Record melder at 28-åringen fra Kapp Verde kan komme på lån. Mourinho skal være ute etter større bredde på troppen fremover i banen.

Southampton kommer ikke til å selge Che Adams i januar, ifølge Express. Manager Ralph Hasenhuttl skal ha gitt streng beskjed til styret om at han vil beholde 23-åringen.

Tidligere Chelsea- og Tottenham-manager Andre Villas-Boas hinter om at han kan komme til å forlate Marseille, melder franske Le Parisien. Grunnen skal være misnøyen med at klubben ansatte tidligere West Ham-direktør Paul Aldridge som rådgiver uten at han ble informert, skriver Le Parisien.

West Ham skal ifølge Daily Mirror være ute etter Chelseas Ross Barkley. Avisen mener å vite at 26-åringen kan komme på lån allerede i januar. Barkley spilte under West Ham-manager David Moyes i Everton.

Inter Milan skal ha blitt enige om de personlige betingelsene med danske Christian Eriksen, melder overgangsguru Fabrizio Romano. Nå gjenstår det at klubbene blir enige, og Inter håper å lande en avtale rundt 10 millioner euro. Spurs skal ifølge Romano kreve det dobbelte.

Stjernespissen Edinson Cavani har en kontrakt som går ut til sommeren, men PSG skal likevel ha gitt Atletico Madrid beskjed om å heve det nåværende budet på ti millioner euro til 30 millioner euro, melder Marca. Nå spørs det om Premier League-klubben kan komme til å kaste seg inn i kampen om urugayaneren.

Arsenal skal vurdere å legge inn et bud verdt 6 millioner pund for PSGs franske venstreback Layvin Kurzawa, melder The Sun. 27-åringen er kontraktsløs til sommeren.

Arsenal og rivalene Tottenham er blant Premier League-klubbene som jakter Getafes midtstopper Djene Dakonam, melder The Sun. Monaco skal allerede ha fått avslått et bud.

Og til slutt:

Tottenham kjemper mot Sevilla om å lande en overgang for AC Milans polske spiss Krzysztof Piatek, melder Daily Mail.

