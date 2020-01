Torsdagens Premier League-rykter

Jose Mourinho og Tottenham ser ut til å ha funnet sin erstatter for skadde Harry Kane.

Ifølge spanske AS er Real Sociedad-angriper Willian Jose på plass i London for å diskutere en overgang til Tottenham. Den 28 år gamle brasilianeren skal være interessert i å gjennomføre en overgang i januar.

Chelsea skal ha kommet med et tilbud om lån av Edinson Cavani ut sesongen, det melder The Times. Til Guardian sier dog Cavanis far at sønnen vil slutte seg til Atletico Madrid om klubben kan bli enig med PSG om en avtale.

Som om ikke det var nok med én ny spiss inn hos Tottenham, skal Jose Mourinho nå planlegge ytterligere et bud på Fenerbahces Vedat Muriqi. Ifølge avisen Aksam skal mannen fra Kosovo være sterkt ønsket av Tottenham.

Spillere kan også forsvinne fra Tottenham i januar. Ifølge Sky Sports er hele seks klubber interesserte i Danny Rose. Alle de seks klubbene skal holde hus i Premier League rapporteres det om.

To Premier League-klubber, nemlig Manchester City og Arsenal skal ha den ukrainske forsvarsspilleren Mykola Matviyenko på sin ønskeliste. Nå melder Football.London at Arsenal er i samtaler med med spilleren. Det er ukrainerens agent som skal ha kommet med uttalelsen.

Ryan Fraser har vært god for Bournemouth over lengre tid. Nå skal 25-åringen være ønsket av West Ham. Den lille kantspillerens kontrakt løper ut til sommeren og London-klubben vurderer å legge frem et tilbud, ifølge The Mirror. Også Arsenal og Liverpool skal visstnok følge med på situasjonen.

Avisen UOL rapporterer at Everton fremdeles er interessert i Everton. Ja, du leste riktig. Everton Soares som til daglig spiller i brasilianske Gremio kan være på vei til Premier League-klubben fra Merseyside, om vi skal tro rapportene fra brasiliansk media.

Spanske Sport rapporterer at Barcelona er i ferd med å fullføre en låneavtale med Valencia. Spilleren det dreier seg om heter Rodrigo Moreno. Barcelona skal i utgangspunktet ha forsøkt å få til en avtale med Arsenal for Pierre-Emerick Aubameyang, men det viste seg å bli for komplisert å gjennomføre, ifølge den spanske avisen.

Huddersfield-utleide Aaron Mooy forventes å gjennomføre en permanent overgang til Brighton. Australieren er for tiden på lån i sørkyst-klubben og ifølge Telegraph skal klubbene nå være i nærheten av å fullføre en overgang verdt fem millioner pund.

Også Watford forsøker å forsterke laget i dette vinduet. Ifølge franske Foot Mercato skal klubben nå ha lagt inn et bud på Hassane Kamara som til daglig spiller i franske Reims. Gambieren er også ønsket av Crystal Palace og Brighton.

Et noe søkt rykte har dukket opp hos 90min. De hevder at Chelsea vurderer å selge Kepa Arrizabalaga til sommeren for å erstatte han med Burnleys Nick Pope.

Sport Witness rapporterer at Nelson Oliveira som til daglig spiller i AEK Athen, ønsker å dra til England. Portugiseren skal ha fortalt sin greske klubb om sitt ønske og Wolverhampton skal være klare til å hente den 28 år gamle spissen.

