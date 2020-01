Torsdagens Premier League-rykter

Everton takket nei til gigantbud fra Barcelona. Chelsea jobber på spreng med belgisk stjerne og det snakkes fortsatt om en mulig retur for Gareth Bale til balløya.

Everton skal ha takket nei til et solid bud fra Barcelona for stjernen Richarlison. Det melder Sky Sports. Budet skal ha vært på rundt 85 millioner pund.

Liverpool Echo omtaler også budet fra den spanske storklubben og hevder at Everton har vært tydelig på at de ikke ønsker å selge brasilianeren. Den blå klubben har nemlig planer om å bygge laget rundt stjernespilleren.

Barcelona har Luis Suarez ute med skade og det er grunnen til at katalanerne jobber på spreng for å få på plass en angrepsspiller før overgangsvinduet stenger, melder spanske Sport.

Tottenham kobles igjen med en overgang for Gareth Bale fra Real Madrid. Daily Mail har saken og omtaler det som en sjokkovergang for 30-åringen.

Den tyske avisen Bild melder at Erling Braut Haaland skal ha en utkjøpsklausul på det som tilsvarer 63 millioner pund i kontrakten med Borussia Dortmund.

Daily Mail melder om det samme, men påpeker at klausulen til den norske spissen først blir aktiv fra og med sommeren 2021.

Chelsea skal ha åpnet forhandlinger med Napoli-angriperen Dries Mertens om en overgang. Belgieren, som er på utgående kontrakt, kan være tilgjengelig for rundt 6 millioner pund i januar, skriver Daily Mail.

Belgiske Mertens kobles imidlertid også med PSG, skriver The Guardian.

Ifølge The Telegraph jobbes det hardt på Stamford Bridge med å få til en overgang for Mertens, men Napoli skal angivelig ikke være lystne på å selge så sent i vinduet.

PSG-spissen Edinson Cavani har blitt koblet med flere Premier League-klubber, men later til å ende opp i Atletico Madrid, om klubbene blir enig. Le Parisien mener at Atletico nekter å betale mer enn 15 millioner euro for spissen.

Tottenham skal fortsatt være på sporet av Real Sociedad-spissen Willian José. Han har en utkjøpsklausul på 70 millioner euro i kontrakten, melder ESPN.

AC Milan-spissen Krzysztof Piatek, som har blitt koblet med Manchester United, skal være enig med Hertha Berlin om en overgang. Tyskerne må angivelig ut med 23,5 millioner pund for polakken, melder Sky Sports og Daily Mail.

West Ham skal ha gjort et framstøt mot Hertha-spilleren Salomon Kalou, hevder Daily Express. Ja, en samme Kalou kjent fra blant andre Chelsea.

Manchester United skal ha tatt kontakt med Barcelona for å forhøre seg om tilgjengeligheten til Ivan Rakitic, skriver ESPN.

Arsenal skal ha Southampton-back Cedric Soares på radaren og londonklubben skal ha gjort et framstøt. Spilleren er på utgående kontrakt og Southampton skal derfor være villig til å selge før vinduet stenger, ifølge London Evening Standard.

En som er mindre begeistret for Arsenal er Dani Ceballos. Spanjolen er på lån der, men er misfornøyd og håper å få forlate Arsenal så fort som mulig, hevder Express.

Matias Vecino fra Inter har blitt koblet med Everton, men det ser ikke ut til at partene rekker å få i stand en avtale, skriver Daily Star.

Newcastle skal være favoritter til å sikre seg Danny Rose fra Tottenham. Sky Sports melder om at det skal være aktuelt med et lån.