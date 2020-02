Torsdagens Premier League-rykter

Hevder Liverpool er klare til å hente stjernespiss fra Tyskland.

Det er den tyske storavisen Bild som skriver at Liverpool planlegger å signere Timo Werner fra RB Leipzig i sommer. Avisen melder at et bud på cirka 46 millioner pund vil være nok til å sikre seg den 23 år gamle storscoreren.

Manchester United og Liverpool viser interesse for Arsenals 18 år gamle talent Bukayo Saka, skriver Daily Mail. Saka har 18 måneder igjen av sin kontrakt med London-klubben og avisen hevder at United og Liverpool følger nøye med på situasjonen. Samtidig håper Arsenal at Saka vil skrive under på en langtidskontrakt med klubben.

Manchester United er blant klubbene som ryktes å jakte signaturen til det engelske stortalentet Jadon Sancho som har imponert stort for Dortmund i Bundesliga. Nå skriver The Telegraph at Dortmund skal være villige til å selge Sancho til sommeren og den tyske klubben skal allerede være på leting etter en erstatter for engelskmannen.

United er som nevnt én av klubbene som hevdes å ville signere Sancho, men Daily Mail skriver denne uken at Liverpool for alvor har kastet seg inn i kampen om den engelske landslagsspilleren. I tillegg skal Manchester City, Chelsea, Real Madrid og Barcelona ha vist interesse.

The Mirror spekulerer i at det kan gå mot en retur til Premier League for waliseren Aaron Ramsey. Den tidligere Arsenal-spilleren har slitt med skader for Juventus i Italia. The Mirror kobler nå Ramsey til Manchester United, Liverpool, Chelsea og Arsenal.

Carlo Ancelotti signerte med Everton i desember, men skal allerede nå være åpen om å forlenge sin avtale som går ut i 2024, skriver Daily Mail. Everton har opplevd en opptur etter at italieneren tok over managerjobben i klubben.

The Sun hevder at Chelsea har kastet seg inn i kampen for signaturen til Birminghams supertalent Jude Bellingham. Fra før av har Manchester United stadig blitt koblet til 16-åringen, men skal vi tro The Sun så er det en rekke andre klubber som også vil prøve å signere talentet.