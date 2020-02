Torsdagens Premier League-rykter

Nye rykter om Jadon Sancho og Manchester United, superspiss flørter med Liverpool og Juventus snuser på Manchester City-stjerne.

Salomon Rondon, med en fortid i klubber som WBA og Newcastle, mener at Manchester United gjorde et sent forsøk på å hente ham fra kinesisk fotball i slutten av januar, melder spanske AS. United endte opp med å hente Odion Ighalo.

Manchester United føler seg trygge på at de kan få på plass Jadon Sancho fra Borussia Dortmund i sommer. Spilleren er svært ettertraktet og kommer trolig til å kreve spill i Champions League for å gå med på en overgang, skriver Sky Sports.

RB Leipzig-spissen Timo Werner har lenge blitt koblet med Liverpool. Etter møtet med Tottenham onsdag sier tyskeren at han er stolt over å bli koblet med de røde, i et intervju med Viasport og Jan Åge Fjørtoft.

Barcelona-stjernen Lionel Messi skal angivelig ha blitt oppringt av MLS-klubben LA Galaxy med tanke på en overgang, hevder Daily Express.

Juventus har pekt seg ut Manchester City-spiss Gabriel Jesus og PSG-spiss Mauro Icardi som sommerens to store mål på overgangsmarkedet, skriver Tuttosport.

Chelsea er - som onsdag - ute etter å sikre seg Jude Bellingham fra Birmingham. 16-åringen har imidlertid en prislapp på rundt 50 millioner pund, ifølge The Sun.

Chelsea-spiss Olivier Giroud er klar på at han kommer til å gi alt for klubben de kommende månedene, selv om han i utgangspunktet ønsket seg vekk i januar, ifølge The Mirror.

Arsenal snuser på Bayer Leverkusen-stopperen Jonathan Tah. 24-åringen er trolig tilgjengelig for rundt 40 millioner euro til sommeren, på grunn av en klausul, skriver tyske Bild.

Leverkusen-profilen Kai Havertz, som har blitt koblet med Liverpool, skal angivelig kunne bli tilgjengelig for en overgang til sommeren, ifølge Goal.com.

Arsenal-sjef Mikel Arteta innrømmer at han vraket franske Matteo Guendouzi fra laget til kampen mot Newcastle fordi unggutten hadde oppført seg dårlig under en treningsleir i Dubai i vinterpausen, melder The Mirror.

Dries Mertens ble koblet med Chelsea i januar, men nå kan det se ut til at Inter gjør seg klar til å jobbe fram en avtale med belgieren som er på utgående kontrakt i Napoli, melder Calciomercato.