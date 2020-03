Torsdagens Premier League-rykter

Hevder storklubber følger situasjonen til Harry Kane nøye.

Det var tidligere denne uken at The Telegraph meldte at Harry Kane nå vurderer sin fremtid i Tottenham og at engelskmannen kan komme til å ønske seg bort fra London-klubben allerede til sommeren. Nå skriver Goal at Manchester United er en av klubbene Kane kan være interessert i å signere for. Samtidig melder Daily Express at Real Madrid også følger med på spissens situasjon.

RB Leipzig-angriper Timo Werner kobles stadig til klubber som Liverpool, Chelsea og Manchester United. The Mirror skriver imidlertid at RB Leipzig fortsatt ha til gode å få noen henvendelser fra noen av de nevnte klubbene om Werner.

Les også: Dortmund-stjernene spøker med Haaland i garderoben (+)

Jadon Sancho er en annen Bundesliga-spiller det skrives mye om i disse dager. Den engelske Dortmund-stjernen skal være jaktet av Liverpool, Manchester United og Real Madrid, for å nevne noen, men tyske Bild gjør det klart at unggutten ikke vil komme på noe billigsalg. Avisen skriver at Dortmund fort vil kreve 140 millioner euro for spilleren i sommer.

Wolverhampton, West Ham og Everton skal være interessert i å hente meksikanske Hirving Lozano fra Napoli når overgangsvinduet åpner. Det er italienske Calciomercato som melder om Premier League-klubbenes interesse.

Les også: Ronaldinho pågrepet i Paraguay

The Times melder at Leicester ser for seg en fremtid uten backen Ben Chilwell som skal være jaktet av flere andre Premier League-klubber. Leicester skal derfor allerede være i gang med å se seg om etter en mulig erstatter. Klubben hevdes nå å ha fått øynene opp for Burnley-back Charlie Taylor.

Chelsea blir koblet til AC Milan-keeper Gigio Donnarumma. Italienske Gazzetta dello Sport skriver at London-klubb allerede har vært i kontakt med spillerens agent om en mulig overgang. Chelsea må imidlertid vente seg mulig konkurranse fra Real Madrid og PSG.