Torsdagens Premier League-rykter

Dortmund-direktøren kommer med klar beskjed dersom klubben skal selge sin engelske superstjerne.

Jadon Sancho jaktes av de fleste storklubbene i verden, og Manchester United, Liverpool og Real Madrid er ofte nevnt i hans forbindelse. Nå forteller Hans-Joachim Watzke, direktør i Borussia Dortmund, til RMC Sport at klubben kun vil diskutere et salg «dersom Sancho ber om en overgang».

Ifølge italienske Tuttosport har Juventus kastet seg på i kampen om Harry Kane. De ønsker nemlig å forme et spisspar med Tottenham-stjernen og Cristiano Ronaldo i Torino, hevder den italienske storavisen.

Marcel Sabitzer scoret to ganger da RB Leipzig sendte Tottenham ut av Champions League, og ifølge CalcioMercato er nettopp José Mourinhos lag, samt Arsenal, meget interesserte i å hente østerrikeren til Premier League.

Alex Telles skal være en av spillerne Chelsea vurderer å hente til Stamford Bridge, skriver Daily Star. Porto-mannen skal dog være en potensiell backup-plan dersom klubben ikke makter å hente Ben Chilwell fra Leicester.

Willian sin fremtid er fortsatt i luften, og The Sun skriver at Bayern München nå har kastet seg inn i kampen om 31-åringen. Han står uten kontrakt med Chelsea etter inneværende sesong.

Chelsea og Tottenham skal begge ha latt seg imponere av Aaron Ramsdale denne sesongen, og ifølge Daily Mail skal begge klubbene være interesserte i å signere Bounemouth-keeperen.

The Sun hevder at Manchester United har latt seg imponere såpass av Daniel James at de nå står klare til å tilby den unge waliseren en forbedret kontrakt på Old Trafford, kun ett år etter at han signerte for klubben.

Arsenal har tidligere blitt koblet med Feyenoord-spiller Orkun Kukcu, og ifølge Daily Mail har trener Dick Advocaat nå bekreftet at han kjenner til at det eksisterer konkret interesse fra den engelske storklubben.

Layvin Kurzawa sin kontrakt med Paris Saint-Germain går ut til sommeren, og allerede nå skal Arsenal stå klare til å tilby ham kontrakt, melder det franske tidsskriftet France Football.

SkySports hevder at Huddersfield-spissen Karlan Grant har imponert såpass at Aston Villa og West Bromwich nå har gjort det tydelig at de ønsker å hente ham når sesongen er over.

