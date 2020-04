Torsdagens Premier League-rykter

Harry Kane kobles stadig bort fra Tottenham Hotspur.

Engelskmannen satte selv fart på overgangsryktene da han i en direktesending på Instagram sa at han ikke kunne utelukke at han ville forlate Spurs. Nå melder en rekke medier at Manchester United følger situasjonen, men ifølge Daily Mail føler Tottenham seg trygge på at de vil klare å beholde deres målscorer som er i klubben på en langtidskontrakt.

Harry Kane er ikke den eneste spillere som kobles til Manchester United om dagen. Også Dortmund-stjerne Jadon Sancho skal være på klubbens ønskeliste. Manchester United-spiss Marcus Rashford innrømmer at han er svært lysten på å spille med landsmannen i United neste sesong, skriver The Sun.

Den belgiske forsvarsspilleren Jan Vertonghen kommer trolig til å forlate Tottenham etter at kontrakten hans går ut til sommeren. Det skjer etter at Vertonghen nylig avslo et nytt kontraktstilbud fra Spurs, melder nettstedet Football Insider. Belgieren skal ha blitt tilbudt en ettårsavtale, men er mer lysten på to år. Nå spekuleres det i at en retur til Ajax kan være aktuelt for Vertonghen.

Roma skal være interessert i Liverpool-spiller Xherdan Shaqiri, skriver italienske Calciomercato.com. De hevder at Liverpool kommer til å kreve mellom 16 og 18 millioner pund for den sveitsiske landslagspilleren. Roma kan imidlertid komme til å ville låne spilleren i stedet.

West Ham har fått øynene opp for Barcelonas danske angriper Martin Braithwaite og planlegger et overraskende bud på 28-åringen, skriver Daily Mail. Barcelona hentet nylig dansken som en nødløsning, men det er usikker om de vil selge ham allerede til sommeren. London-klubben skal ifølge avisen være villige til å tilby Barcelona 15 millioner pund for dansken.

Brasilianske Willian blir koblet til den italienske storklubben Juventus, skriver Tuttosport. Chelsea-spillerens kontrakt går ut til sommeren og han har foreløpig ikke blitt enig om en ny avtale med London-klubben. Han kan dermed bli en attraktiv gratis spiller på markedet om få måneder.

Everton-manager Carlo Ancelotti skal ha et håp om å signere sin tidligere spiller fra Real Madrid, James Rodriguez, melder The Mirror.