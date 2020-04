Torsdagens Premier League-rykter

Hevder Premier League-giganten fortsatt vil ha Jack Grealish.

Aston Villa-stjernen Jack Grealish har fått mye kritikk den siste tiden etter at han brøt sine egne og myndighetenes anbefalinger om å holde seg hjemme i forbindelse med virusutbruddet. Grealish har lenge blitt koblet til Manchester United, men det har blitt spekulert i at den utenomsportslige hendelsen kunne få konsekvenser for en mulig overgang til Ole Gunnar Solskjærs lag. Det stemmer imidlertid ikke, ifølge London Evening Standard. Avisen hevder at Grealish fortsatt er høyt oppe på ønskelisten til Solskjær og United.

Spanske Sport hevder at Chelsea er i samtaler med Barcelona om en mulig overgang for den brasilianske stjernen Philippe Coutinho. Den tidligere Liverpool-spilleren er for øyeblikket lånt ut til Bayern München, men den siste tiden har det vært mange spekulasjoner rundt Coutinhos fremtid og ryktene vil ha det til at Coutinho kan komme til å forlate Barcelona permanent til sommeren.

Manchester City og Manchester United skal ha fått øynene opp for Swansea-forsvarer Joe Rodon. Det er Walesonline som hevder at de to Manchester-klubbene følger 22-åringens utvikling nøye. Avisen skriver at Rodon bør være tilgjengelig for cirka 20 millioner pund.

Everton-spiss Sandro Ramirez har vært på lån hos LaLiga-klubben Real Valladolid denne sesongen. Nå skriver spanske AS at han håper å forbli i klubben etter å ha funnet seg godt til rette. Det er imidlertid ventet at spissen må gå en del ned i lønn dersom han skal ha et håp om å gjøre overgangen permanent.

Brighton skal ha dratt på spillerjakt i Australia og nå ser de ut til å nærme seg et kjøp av unggutten Cameron Peupion, skriver Sydney Morning Herald. Den 17 år gamle midtbanespilleren spiller for øyeblikket for Sydney FC i australske A-league.

Både Manchester United og Everton er blant klubbene som kobles til Real Madrid-spiller James Rodriguez. Det er spanske AS som hevder at de to klubbene sammen med Napoli og Juventus kjemper om spillerens signatur. Avisen skriver at Rodriguez vil forlate Real Madrid ettersom Martin Ødegaard allerede nå er sett på som et bedre alternativ for den spanske storklubben.

Olivier Giroud har lenge sett ut til å være på vei bort fra Chelsea, men nå skriver The Mirror at franskmannen skal ha overbevist manager Frank Lampard og at partene nå diskuterer mulighetene for en ny kontrakt.

