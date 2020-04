Torsdagens Premier League-rykter

Arsenal står i fare for å miste deres storscorer, hevder spansk media.

Pierre-Emerick Aubameyang er en nøkkelspiller for Arsenal, men spanske Sport skriver at det ikke er sikkert at London-klubben vil klare å holde på storscoreren særlig mye lenger. Avisen skriver nemlig at Real Madrid er interessert i å signere spissen. Real Madrid har også vært koblet til Inter-angriper Lautaro Martinez, men sistnevnte kobles sterkt til Barcelona. Derfor blir Aubameyang sett på som et godt alternativ.

Spanske AS hevder for øvrig at også Arsenal-spiss Alexandre Lacazette kan være på vei til LaLiga. Atletico Madrid skal ifølge den spanske avisen være ivrige etter å signere den franske angriperen. Det er for øvrig også ventet at Arsenal vil være langt mer åpne for å gi slipp på Lacazette enn tidligere nevnte Aubameyang.

Liverpools midtbanespiller Adam Lallana har den siste tiden blitt koblet til italienske AC Milan, men The Mirror hevder at italienerne har bestemt seg for å ikke signere englskmannen. Lallanas kontrakt med Liverpool går ut til sommeren.

Harry Kane blir stadig koble bort fra Tottenham Hotspur og Manchester United er blant klubbene som ryktes å ville hente den engelske landslagsspissen. Flere av de engelske journalistene som følger klubben tettest meldte imidlertid tidligere denne uken at Spurs ikke har noen planer om å selge Kane i sommer. Nå sier lagkamerat Lucas Moura, ifølge Sky Sports, at han er sikker på at manager Jose Mourinho vil beholde Kane. Samtidig som brasilianeren er tydelig på at det vil bli vanskelig for Tottenham å erstatte Kane dersom han drar.

Manchester City-profil Leroy Sane skal være nær en retur til tyske Bundesliga, skriver The Mirror. 24-åringen som har vært plaget med en skade denne sesongen skal være på vei til Bayern München for nærmere 70 millioner pund, hevder avisen.

Daily Mail skriver at Arsenal er i ferd med å sikre seg midtstopper Axel Disasi fra Reims. London-klubben skal lenge ha jaktet 22-åringen, men fikk nei fra Reims da de prøve å hente spilleren allerede i januar. Ligue 1-klubben har imidlertid ikke lykkes å bli enige med Disasi om en ny kontrakt og vil derfor trolig selge spilleren til sommeren. Daily Mail skriver at Arsenal nærmer seg enighet om en femårskontrakt med spilleren.

Arsenals Henrikh Mkhitaryan har vært på lån hos Roma denne sesongen. Både italienerne og midtbanespilleren fra Armenia håper å få til en avtale som gjør at Mkhitaryan kan bli værende i den italienske hovedstaden, men Arsenal prislapp skaper angivelig problemer. Roma trodde at de kunne kjøpe Mkhitaryan for 15 millioner euro, men Arsenal krever 22 millioner euro for spilleren, skriver Corriere Dello Sport. Roma skal dermed ha begynt å se seg om etter alternativer.