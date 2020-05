Torsdagens Premier League-rykter

PSG-stjerne kan være på vei til London.

Franske Le10 Sport skriver at Arsenals håp om å signere PSGs venstreback Layvin Kurzawa skal ha blitt styrket etter at 27-åringen skal ha uttalt at det er null sjanser for at han signerer for Barcelona.

Liverpool, Southampton og RB Leipzig kjemper alle om Werder Bremen-kantspilleren Milot Rashica, skriver tyske Bild.

Italienske Calciomercato skriver at Chelseas Tiemoue Bakayoko, som er utlånt til Monaco, ønsker en retur til AC Milan. 25-åringen var utlånt til San Siro-klubben forrige sesong.

Både Liverpool og Manchester City er interessert i KV Mechelens 17 år gamle stortalent Aster Vranckx. Det skriver Mirror.

Arsenal skal være interessert i å selge Henrikh Mkhitaryan til Roma på permanent basis, men ESPN skriver at den italienske hovedstadsklubben vil at London-klubben skal betale en del av lønnen til armeneren som tjener 180.000 pund i uka.

Manchester City forbereder nå et bud på 32 millioner euro for Marseille-stortalentet Boubacar Kamara (20). Det skriver franske Le10 Sport.

Crystal Palace-manager Roy Hodgson (71) skal være klar til å lede sitt lag fra sidelinjen når Premier League gjenopptas. Det har tidligere vært fryktet at managerveteranen måtte inn i isolasjon som følge av reglene for koronaviruset, skriver Daily Mail.

Goal skriver at Jürgen Klopp takket nei til å lede det mexikanske landslaget i 2015. Tyskeren valgte som kjent heller å ta over Liverpool.

Etter at Loris Karius terminerte kontrakten med tyrkiske Besiktas, er planen at den tyske keeperen nå skal returnere til Liverpool. Det skriver Sport Witness, som viser til Karius' agent.

26-åringen har fortsatt to år igjen av kontrakten med Merseyside-klubben.