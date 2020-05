Torsdagens Premier League-rykter

Det tyske vidunderbarnet har blitt koblet med flere av Englands største klubber. Nå får han råd fra en av Tysklands største spillere noensinne.

Den engelske nettsiden Football London gjengir et intervju i SportBild med den tidligere tyske fotballstjernen Michael Ballack som nå råder Kai Havertz til å bli værende i Bayer Leverkusen. Havertz har i lengre tid blitt koblet med Ballacks tidligere klubb, Chelsea, så vel som Manchester United og Liverpool.

Barcelona skal være lei av problemene til Ousmane Dembélé, og ifølge den spanske avisen Marca skal franskmannen nå være til salgs for 60 millioner euro. Han har tidligere blitt koblet til Paris Saint-Germain, som en del av en avtale for Neymar, samt Liverpool og Manchester City.

Barcelona og Manchester United skal være de to klubbene som ligger lengst fremme i køen for Lyon-spiss Moussa Dembélé, skal vi tro den spanske avisen Sport. De skriver at den franske angriperen kan være tilgjengelig for en sum mellom 50 og 60 millioner euro.

Den spanske avisen AS hevder at Tottenham har kastet seg inn i kampen om Real Betis-stjernen William Carvalho. De skriver at klubben fort må selge for å balansere regnskapet, og klubber som Wolves og Leicester har allerede meldt sin interesse for portugiseren.

Adrien Rabiot kan være på vei vekk fra Juventus, hevder Gazzetta dello Sport, og hans mor og agent, Veronique, skal ønske å se midtbanemannen i Premier League. De hevder at hun har vært i kontakt med Manchester United om en overgang, men at Carlo Ancelotti og Everton er et alternativ grunnet Rabiots gode forhold til den italienske treneren.

Situasjonen til serbiske Luka Jovic i Real Madrid er alt annen enn god, og ifølge den italienske avisen Corriere dello Sport kan redningen bli en overgang til Napoli. Han har tidligere blitt koblet med blant andre Chelsea.

Den spanske forsvareren Angeliño har imponert såpass på lån fra Manchester City til RB Leipzig at tyskerne nå ønsker han på permanent avtale, hevder SportBild. Han skal være tilgjengelig for 11 millioner euro.

Watford har leid ut Luis Suárez til Real Zaragoza denne sesongen, og angriperen har bøttet inn mål for laget på andre nivå i Spania. Ifølge den spanske avisen AS skal det ha ført til at Atletico Madrid, Napoli og Lazio alle har vist sin interesse.

Ifølge den spanske avisen Mundo Deportivo skal Hertha Berlin-talentet Lazar Samardzic være en spiller som følges av de fleste storklubbene i Europa. De hevder at Atletico Madrid leder jakten, men får konkurranse av klubber som Manchester City, Real Sociedad og AC Milan for 18-åringens signatur.

Den brasilianske avisen Lance! skriver at Leicester titter på angriperen Luis Henrique. 18-åringen har imponert for storklubben Botafogo, og har tidligere blitt nevnt i forbindelse med klubber som Bayern Munchen og Juventus.