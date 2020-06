Torsdagens Premier League-rykter

Beilerne skal stå i kø for lagkameraten til Joshua King.

Bournemouth ser nemlig ut til å miste Ryan Fraser. 26-åringens kontrakt går ut etter denne sesongen, og kan i så måte gå vederlagsfritt til en annen klubb i sommer. The Athletic skriver at det er flere klubber som er interessert i kantspilleren, og at han kan komme til å bli en av de mest ettertraktede spillerne når overgangsvinduet åpner.

I Spania skriver AS at Real Madrid nå har kastet seg inn i kampen (på ny?) om signaturen til Jadon Sancho. Borussia Dortmund-spilleren er fortsatt koblet til Manchester United og Ole Gunnar Solskjær, men ifølge AS kan Zinedine Zidane nå stikker kjepper i hjulene for nordmannen.

Marcos Rojo ser ut til å returnere til Manchester United når klubben skal forsøke å sikre en Champions League-plass. Estudiantes-manager Leandro Desabato innrømmer at det er usannsynlig at den argentinske midtstopperen blir i klubben ut lånetiden, melder Daily Mail.

Over til Spania igjen, så melder Sport at Paris Saint-Germain vil ha 175 millioner euro i cash fra Barcelona dersom katalanerne ønsker å sikre seg Neymar.

Mirror skriver at TV-seere i England vil få mulighet til å skru på kunstig publikumlyd under kampene i Premier League.

Marca skriver at German Burgos, kjent som Diego Simeones høyre hånd i Atletico Madrid, kommer til å forlate sin post som assistenttrener i hovedstadsklubben for å jakte en hovedtrenerjobb.

Over til Argentina, for nyhetsbyrået Reuters melder nå at Diego Maradona blir sittende som Gimnasia y Esgrima-trener ut 2020/2021-sesongen etter å ha forlenget kontrakten.

Samtidig skriver tyske Bild at Jesse Marsch seiler opp som en kandidat til å ta over Borussia Dortund-jobben etter Lucien Favre. Marsch trener til daglig Red Bull Salzburg, og var i så måte Erling Braut Haalands tidligere sjef.