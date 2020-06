Torsdagens Premier League-rykter

Manchester United skal betale dyrt dersom de ønsker å sikre seg Jadon Sancho.

Tyske SportBild gjør det klart at Manchester United ønsker å signere Jadon Sancho, men at Borussia Dortmund på ingen måte ønsker å senke deres priskrav. De skal nemlig ønsker 130 millioner euro for engelskmannen, mens United sies å jobbe iherdig for å få senket det kravet.

José Mourinho skal være interessert i å hente Chelsea-stopper Kurt Zouma til Tottenham. Det er det franske L'Équipe som hevder. Avisen hevder at Zouma og Mourinho fortsatt er i kontakt etter at de arbeidet sammen i nettopp Chelsea.

Den franske radiokanalen RMC rapporterer at Bayern München ønsker 35 millioner dersom de skal selge Correntin Tolisso til sommeren. Inter skal være interessert, mens Manchester United allerede skal ha startet diskusjoner med franskmannens representanter.

Både Manchester United og Manchester City har blitt koblet med det argentinske supertalentet Thiago Almada, og nå skriver ESPN at hans nåværende klubb, Velez Sarsfield, at de ikke kommer til å klare å beholde sin gullgutt.

Ryktene rundt brasilianske Gerson vil ingen ende ta, og nå hevder ESPN Brazil at det er Chelsea som leder kampen om Flamengo sin midtbanejuvel. De hevder videre at Frank Lampard har personlig gitt sin aksept for overgangen.

Arsenal sin greske midtstopper, Konstantinos Mavropanos, skal være ønsket av flere klubber i Bundesligaen, skriver den tyske avisen Bild. De hevder at klubber som Werder Bremen og Wolfsburg har vist sin interesse.

The Mirror skriver at Leicester vurderer et fremstøt på Ajax-backen Nicolás Tagliafico, dersom de selger Ben Chilwell når overgangsvinduet åpner. Engelskmannen er koblet med både Chelsea og Manchester City.

Den kinesiske angriperen Wu Lei har imponert stort for Espanyol i LaLiga, og ifølge spanske Marca skal Wolves allerede ha gjort det klart at de ønsker å hente ham til Premier League.

Newcastle-keeper Martin Dubravka har imponert stort på St. James' Park, og hans agent, Pavel Zika, har fortalt Sport.SME at keeperen foretrekker å spille en viktig rolle for Premier League-klubben, fremfor å gå til klubber som PSG eller Bayern München, der han fort ville blitt et andrevalg.

The Sun skriver at Ryan Fraser kommer til å si nei til en ny kortvarig kontrakt med Bournemouth, og vil ha muligheten til å forlate klubben gratis denne sommeren. Han kobles blant annet med Tottenham.