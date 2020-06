Torsdagens Premier League-rykter

Pedro nærmer seg overgang til Italia etter fem sesonger i Chelsea.

Chelsea-spilleren Pedro er ifølge The Guardian enig med AS Roma, og må nå bestemme seg for om han ønsker å fullføre sesongen i Chelsea, når kontrakten går ut 30. juni.

The Athletic hevder Pedro allerede har bestemt seg for ikke å forlenge oppholdet i Chelsea, da han risikerer å bli skadet og ødelegge en overgang til Serie A-klubben.

Ryan Fraser avslo nylig Bournemouth sitt forslag om forlengelse ut sesongen. Ifølge The Times krever 26-åringen 100.000 pund i ukelønn av sin kommende arbeidsgiver.

Leicester ønsker ikke å selge Ben Chilwell i neste overgangsvindu, selv om klubben tilbys 50 millioner pund, melder Sky Sports. Chelsea har de siste måndene blitt koblet til venstrebacken.

David Alaba har kontrakt med Bayern München fram til neste sommer. Ifølge The Telegraph vurderer den tyske storklubben å selge østerrikeren, i stedet for å la kontrakten løpe ut.

Mikel Arteta har bedt Arsenal-styret om midler til å forsterke laget på overgangsmarkedet i sommer, skriver The Mirror. London-laget fikk det knalltøft mot Manchester City onsdag og tapte kampen 3-0.

Tidligere Manchester United-spiller Nani letter på sløret om Cristiano Ronaldos fremtid. Ifølge ESPN sier Nani det er sannsynlig at landsmannen ender opp i Major League Soccer i USA før han legger opp.

Evertons keepertalent Dan Rose (16) er enig med Bundesliga-klubben Schalke om en overgang. Det melder blant andre Liverpool Echo.