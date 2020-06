Torsdagens Premier League-rykter

Manchester Uniteds midtbanespiller har imponert. Nå vil han forhandle, hevder engelsk avis.

Det er The Sun som skriver at den brasilianske midtbanespilleren Fred er klar til å forhandle om en ny langtidskontrakt med Manchester United. Brasilianeren fikk en tung start på United-karrieren, men har etter hvert imponert under Ole Gunnar Solskjærs ledelse. Fred skal ha tre år igjen av sin nåværende avtale med United, men 28-åringen håper nå på både forlengelse og lønnsøkning. The Sun skriver at brasilianere i dag har en ukelønn på 130.000 pund.

Juventus følger nøye med på situasjonen til Pierre-Emerick Aubameyang i Arsenal, melder franske Le10Sport. Arsenal-spissen har kun ett år igjen av sin avtale med London-klubben og Juventus skal være interessert i å sikre seg Aubameyang. Også Barcelona og Inter hevdes å være blant klubbene som snuser på angriperen fra Gabon.

Les også: Pochettino vil tilbake til Tottenham

Napoli skal ha bestemt seg for å selge deres stjernestopper Kalidou Koulibaly. 29-åringen har de siste årene blitt koblet til en rekke klubber. Liverpool er blant klubbene som har koblet til spilleren i det siste, men Daily Express hevder at det er mest trolig at Koulibaly signerer for Manchester City. Avisen viser til fotballjournalisten Duncan Castles som mener det er en stor sjanse for at midtstopperen signerer for de lyseblå fra Manchester.

Les også: Ekspertene spår. Dette blir sommerens villeste overganger (+)

Den brasilianske midtstopperen Thiago Silva er på vei bort fra PSG. Nå skal 35-åringen være på ønskelisten til flere Premier League-klubber. Goal.com melder at Tottenham, Everton og Wolverhampton alle ønsker å signere midtstopperen. Det hevdes samtidig at Silva selv også har et ønske om å spille i England.

Jadon Sancho skal kun være interessert i en overgang til Manchester United i sommer, men Borussia Dortmund har fortsatt ingen planer om å fire på deres krav om 118 millioner pund, skriver tyske Bild.

Les også: Mourinho benekter ryktene om midtbanestjernen

Barcelona skal være interessert i Tottenhams midtbanespiller Tanguy Ndombele. Franskmannen ble tidenes dyreste Spurs-spiller da han ble kjøpt fra Lyon i fjor sommer, men har til gode å få sitt gjennombrudd i Tottenham-trøya. Nå håper Barcelona å snappe opp spilleren, men kun dersom de får til en byttehandel med Spurs, skriver The Independent. Avisen skriver at Barcelona skal være villige til å bytte Philippe Coutinho eller Nelson Semedo med Ndombele.